圆周率 3D 数字孪生相机发布：全景相机 + 激光雷达，专为实景三维打造

IT之家 11 月 27 日消息，圆周率科技 Labpano 近日发布了 3D 数字孪生相机，专为实景三维打造，提供高精度三维激光点云和高清全景图像。

圆周率 3D 数字孪生相机配备 3.1 英寸触摸屏，将全景相机与激光雷达系统集于一体，无需反复组装开机即用，采用模块化电池，最长续航 3 小时，内置 2TB 固态硬盘，与模型软件处理平台搭配使用，可为各类型项目提供整套简单高效的三维激光扫描解决方案。

该相机的手柄处采用人体工学设计，重量为 1.8Kg，可搭载不同的移动平台，支持骑行、航拍、车载等拍摄方案，不受环境限制，不依赖固定扫描位置，能对空间进行快速三维建模，数据实时传输。

该相机采用 SLAM 方案，一体集成，雷达采集点云数据，通过三维重构算法，快速生成彩色三维点云模型。结合高分率全景相机，用户观看点云模型同时可观看对应 8K 高清全景影像，追溯被拍摄的真实现场，有效辅助施工进展。

此外，圆周率 3D 数字孪生相机获取的全景图像及点云数据可通过自研软件处理平台和主流 3D 模型软件进行模型编辑管理。自研软件处理平台具有数据拼接、校准、浏览和发布等功能，满足多样化模型使用需求。

IT之家了解到，该相机可应用于数字城市、工程测绘、林业勘探、展厅重建、矿业量测等领域。通过三维激光扫描建模技术，可快速获得作业现场高精度三维空间信息和 360° 全景影像。随时随地数字孪生出环境现场，在工程建模、地质勘察、矿业量测、警务查勘、考古挖掘等场景，快速获取地形数据，提高工作效率。建模结果可与专业 BIM 软件对接，进行模型二次深度专业编辑创作。

圆周率 3D 数字孪生相机的售价没有公布，需要联系官方客服购买。