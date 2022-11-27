索尼 PlayStation 独占游戏《GT 赛车》系列将考虑登陆 PC 平台

IT之家 11 月 27 日消息，《GT 赛车》系列作为索尼 PlayStation 平台的赛车游戏大作，似乎也要随着公司的业务趋势登陆 PC 平台了。

据 GTPlanet 报道，今天早些时候，在摩纳哥举行的《GT 赛车》世界总决赛上，系列创作者山内一典出席并发表了一系列与未来 PC 版《GT 赛车》相关的评论。山内一典表示：

是的，我确实这么认为。《GT 赛车》是一款经过精心调教的游戏吗，能够以原生 4K / 60p 运行的平台并不多，因此我们实现这一目标的一种方法是缩小平台范围。（登陆 PC）不是一个很容易的方案，但当然，我们正在研究并考虑它。

IT之家了解到，索尼互动娱乐近年来频繁将原 PlayStation 平台的独占游戏登陆了 PC 平台，在销量和口碑上都获得了不错的反馈，因此将更多独占大作登陆 PC，从而进一步扩展游戏市场是可以预料到的选择。

《GT 赛车》系列的最新作是在 PS5 和 PS4 平台发售的《GT 赛车 7》，该作是由 Polyphony Digital 开发并由索尼互动娱乐发行的赛车电子游戏《GT 赛车》系列第八代正作，也是该游戏系列 25 周年的纪念作品。

此外，索尼也将把《GT 赛车》游戏改编为真人电影，目前电影已在匈牙利开拍，2023 年 8 月 11 日上映。根据索尼影业官方介绍，在《GT 赛车》电影版中，将讲述在一系列游戏比赛中获胜的玩家 Jann Mardenborough 成为真正的职业赛车手的故事。