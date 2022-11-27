育碧《饥饿鲨》系列游戏全球下载量突破 10 亿次

IT之家 11 月 27 日消息，育碧旗下《饥饿鲨》系列游戏宣布全球下载量突破 10 亿次，成为育碧旗下下载次数最多的手机游戏系列。

《饥饿鲨》系列游戏由育碧 Future Games 开发，讲述了鲨鱼在世界各大洋中疯狂觅食的故事，第一款《饥饿鲨》游戏于 2010 年发布，由一个七人团队开发。

IT之家了解到，玩家需要控制鲨鱼，其中包括了灰鲭鲨、大白鲨、双髻鲨、礁鲨、巨口鲨、巨齿鲨以及其他独特品种的鲨鱼。玩家必须吃掉其他海洋生物才能让鲨鱼长大直到进化为止。之后，玩家可以购买下一条更强大的鲨鱼。

2016 年 5 月，系列第五作《饥饿鲨：世界》在六天的时间内突破了 1000 万次的下载率，成功挤进 iPhone 和安卓免费应用排行榜的前十名。2018 年，《饥饿鲨：世界》于 Xbox One、PlayStation 4 和 Switch 平台发布。2018 年，《饥饿鲨》在独立游戏开发协会中获得“最佳休闲游戏”奖（Best Casual Game）的提名。

育碧 Future Games 伦敦董事总经理 Ian Harper 表示：“我们为达到这个令人难以置信的里程碑感到非常自豪，我要感谢相关团队的辛勤工作，我们期待在 2023 年初发布一些关于工作室未来发展方向的公告，并分享更多关于《饥饿鲨》的消息。”