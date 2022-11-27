寒潮来袭，风云卫星监测冷空气活动

IT之家 11 月 27 日消息，中国气象局今日启动三级应急响应，中央气象台继续发布寒潮黄色预警。

中国气象局表示，预计 27 日至 30 日，我国北方和中东部大部地区气温将先后下降 10℃至 16℃，部分地区降温幅度可达 18℃以上，并伴有 4 至 6 级偏北风、阵风 7 至 9 级，局地 10 级以上；新疆东部和南疆盆地、甘肃西部、内蒙古中西部等地有沙尘天气。

根据国家卫星气象中心公布的消息，寒潮来袭的同时，风云卫星也在监测冷空气活动。11 月 27 日早晨 06:00 时（北京时，下同），FY-4A 气象卫星干涉式大气垂直探测仪（GIIRS）多高度层 24 小时变温图像显示：哈萨克斯坦、西西伯利亚平原以及我国新疆北部上空有大范围负变温区，负变温区自 850hPa 向上扩展到多个高度层，其中 850hPa 变温幅度达-15℃以上。沿 90oE 附近的变温剖面图显示：400hPa 以下的负变温均达-10℃以上，冷气团十分深厚。

FY-4A 卫星干涉式大气垂直探测仪（GIIRS）多高度层 24 小时变温图像（单位：℃）2022 年 11 月 27 日 06:00 时 | 图自国家卫星气象中心，下同

FY-4A 卫星干涉式大气垂直探测仪（GIIRS）24 小时变温剖面图像（单位：℃）2022 年 11 月 27 日 06:00 时

09:00 时 FY-4A 气象卫星水汽图像显示：与上述负变温区对应的是水汽暗区，暗区东部有锋面云系正影响新疆东部。随着锋面云系东移，其后部伴随的冷空气区将逐渐向东偏南方向移动，影响内蒙古西部、甘肃、青海等地，后续将给我国带来大范围强降温天气。

FY-4A 气象卫星水汽图像 2022 年 11 月 27 日 09:00 时