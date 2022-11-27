IT之家采访高通高管：关于骁龙 8 Gen 2，更多细节都在这了

高通在 11 月 16 日的 2022 骁龙技术峰会上正式发布了全新一代旗舰移动平台骁龙 8 Gen 2，目前，首批搭载骁龙 8 Gen 2 的手机也即将上市。而关于骁龙 8 Gen 2 移动平台的一些细节，相信很多朋友还并不是十分了解。不久前，IT之家在活动现场参与了高通公司高管的采访活动，并围绕骁龙 8 Gen 2 移动平台做了进一步的了解。

出席本次采访的高通公司的高管如下：

高通技术公司产品管理高级副总裁 Ziad Asghar (主管骁龙 AP 技术)

高通技术公司产品管理副总裁 Judd Heape （主管影像技术）

高通技术公司产品管理高级总监 Karl Whealton （主管 CPU 相关技术）

高通技术公司产品管理副总裁 Salman Saeed （主管 GPU 相关技术）

高通技术公司工程技术高级总监 Dave Durnil （主管游戏）

高通技术公司产品管理高级总监 Vinesh Sukumar（主管 AI）

在采访中，IT之家针对高通和索尼联合研发的两款新的传感器 IMX800 和 IMX989 做了提问，就是目前很多手机厂商为了追求高端手机的差异化，选择和索尼合作定制传感器。相信大家也会疑惑，高通和索尼联合研发传感器这一举动，是否和手机厂商在高端手机上追求差异化的诉求相违背？以及手机厂商是否能在这两款传感器的基础上做进一步的定制？

对于这个问题，高通的高管做了比较细致的回答。首先，高通表示和索尼在传感器上的合作重点，是四曝光数字重叠（DOL）HDR 技术，以及传感器低功耗方面的相关特性。高通与索尼合作更多是希望提升图像质量，并且降低功耗，从而使得所有 OEM 都能受益。厂商当然也可以与索尼直接合作打造定制化的产品。所以他们觉得两者之间并不会有冲突，高通的目的就是要让图像传感器在骁龙移动平台上发挥到极致。

同时高通表示会继续与索尼和三星等合作伙伴基于他们的图像传感器产品路线图开展紧密的合作，从而确保能够更快地将所有特性提供给 OEM 厂商。同时，通过这样的合作，高通能够确保 OEM 在研发新品的时候，图像传感器可以与骁龙移动平台无缝协作，基于 Spectra ISP 最大程度发挥传感器的能力，而无需额外的调试和验证工作，以此加速产品上市时间。

并且，高通也有独立的专注影像解决方案的研发团队，帮助 OEM 合作伙伴基于各种图像传感器集成最新的定制化特性和调校，以获得绝佳的图像质量，打造差异化的产品。

IT之家提出的第二个问题是关于发布会中讲到的全球首个基于事件的视觉传感器，也许很多朋友会误以为这是集成在 Spectra ISP 中的，其实不然，这是高通与合作伙伴 Prophesee 打造的，主要是为了展示了基于事件的图像传感器和 RGB 传感器的协作用例，降低拍照时照片里的动作模糊。基于事件的图像传感器还可以用于高速拍摄，比如拍摄超级慢动作的话就可以使用它。

同时可能有朋友也会担心，这枚传感器的存在相当于在智能手机的影像系统中增加了一个处理步骤，这会不会导致影像数据在更多的处理步骤中造成数据的损失？

对此高通表示，基于事件的图像传感器确实需要进行额外的处理步骤，并且需要将基于事件的图像传感器和 RGB 传感器进行进一步融合，但这个融合只适用于前面所讲的具体用例，不会影响整体拍摄照片的质量或时延，甚至还能够提升照片的质量。

除了IT之家，现场还有其他媒体同行也询问了关于骁龙 8 Gne 2 的一些细节问题。比如大家都知道，这次骁龙 8 Gne 2 采用的是 1+2+2+3 的四丛集架构，其中两枚 Cortex-A710 核心的存在是为了更好地兼容 32 位应用。有媒体注意到，64 位应用目前普及率应该足够高了，而且新的小核也是可以跑 32 位的，所以，为什么高通要为了 32 位的应用的支持去牺牲两个性能核的能效呢？

对此，高通表示他们看到中国以及其他不同市场应用方面的情况，确实目前正在由 32 位应用向 64 位应用过渡，但是这样的过渡和转型还没有完全实现，现在还是有一定数量的应用使用 32 位，因此高通认为，现在这个核心的配置是合理的。

同时如果只使用 A715 的话会出现一个问题，那就是在跑 32 位应用的时候只能放在效率内核上来跑，这样就无疑会牺牲相关的性能，所以高通觉得在性能内核方面既有 A710，也有 A715 是正确的选择。

并且高通强调，在第二代骁龙 8 移动平台上，有一个超大核，四个性能内核和三个效率内核，这样在运行游戏等更加复杂的多线程应用时，能够大幅提升性能。

而关于这个新的架构，也有媒体问到，今年增加了一个性能核是否可以明显地降低对于超大核的使用呢？

对于这个问题，高通表示，骁龙 8 Gen 2 的超级内核，是专门针对单线程的重度工作负载，而且高通在这方面专门进行了优化。性能内核主要是面向高性能、多线程的工作负载，所以如果面对的是多线程的工作负载，其实会同时使用一个超级内核以及四个性能内核，但如果只是一个单线程并且需要非常高性能的工作负载，这时候则主要用超级内核。

另外还有很多朋友可能比较关心这次骁龙 8 Gen 2 为什么没有采用台积电更新一代的 4 纳米（N4P）工艺，而是采用了第一代 4 纳米工艺。现场有媒体也询问了这个问题，而高通的回答是：“在我们看来，这是目前这个时间节点最出色的制程技术，而且是最适于将其大规模量产的。”

此外关于这次骁龙 8 Gen 2 搭载的硬件级移动光追，可能有朋友比较关心，开启光追渲染对 Adreno GPU 的影响有多大？

对此，高通首先以这次高通骁龙峰会 OEM 厂商的光追演示为例，他们表示，这些游戏在开启光追后仍然可以在 60FPS 的帧率下流畅运行 30 分钟甚至更久，有着非常稳定的表现。同时他们强调，在骁龙峰会上展示的所有光追特性，都是在小于 5W 的功耗下实现的，这一点至关重要。高通通过技术创新让大家在不牺牲性能而且也不增加功耗的前提下实现光追。并且，这是为 Adreno GPU 专门打造的基于硬件的实时光追特性，并不是来自第三方授权，目前仅有第二代骁龙 8 移动平台可以实现。

以上就是这次骁龙 8 Gen 2 采访活动中IT之家认为比较值得关注的一些问题和话题点，当然，对于这样一款全新的旗舰移动平台，可能大家还有一些疑问在这次采访中没有聊到，不过，相信随着骁龙 8 Gen 2 旗舰手机的陆续推出，很多问题的答案也会得到解决。IT之家也会持续关注骁龙 8 Gen 2 终端上市后的表现，并给出评测和解读，欢迎大家多多关注IT之家。