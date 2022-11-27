白鹤滩水电站今年年底全面投产发电：世界在建规模最大，发电机组 100% 国产化

IT之家 11 月 27 日消息，据央视《新闻联播》报道，世界在建规模最大的水电站 —— 白鹤滩水电站将在今年年底实现全面投产发电。

报道称，白鹤滩水电站所安装的百万千瓦水轮发电机组不仅单机容量排名世界第一，还实现了百分之百国产化。研发、制造、安装带动了我国水电装备全产业链的升级换代。

白鹤滩水电站位于四川省宁南县和云南省巧家县交界的金沙江下游干流河道，是当今世界在建规模最大、技术难度最高的水电工程，共安装 16 台我国自主研制、全球单机容量最大百万千瓦水轮发电机组，总装机容量 1600 万千瓦。

11 月 5 日，白鹤滩水电站 10 号机组顺利通过 72 小时试运行，正式投入商业运行。这也是白鹤滩水电站投产发电的第 15 台百万千瓦水轮发电机组。

IT之家了解到，白鹤滩水电站电站全面建成投产后，将成为仅次于三峡电站的世界第二大水电站，多年平均发电量可达 624.43 亿千瓦时，可替代标准煤约 1968 万吨，减排二氧化碳约 5200 万吨。

届时，三峡集团在长江干流建成投产的水电机组将达到 110 台，总装机容量将达 7169.5 万千瓦，且与乌东德、溪洛渡、向家坝、三峡、葛洲坝等 6 座电站构成世界最大清洁能源走廊。