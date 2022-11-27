国服下线前最后的新英雄，《守望先锋：归来》“拉玛刹”实机演示发布

IT之家 11 月 27 日消息，《守望先锋：归来》第一个节奏型重装英雄拉玛刹将于 12 月 7 日上线，今日，网易暴雪游戏官方发布了拉玛刹的实机演示预告视频。

从视频可以看到，拉玛刹可以使用护盾，还能变身为超大形态，挥拳可以发射能量波。

官方介绍称，拉玛刹的故事错综复杂、充满纠葛，他的终极目标是保护族人，但为此付出的代价依然悬而未定。

拉玛刹原本是一台战争机器，但他卸除了军火，配上了护盾，想通过弘扬和谐与宁静来保护自己的族人。他的理念与同为香巴里僧侣的禅雅塔并非大相径庭。然而，拉玛刹的故事充满了艰辛和创伤，人类的残酷现实在此不断放大。

和谐终于被不谐所取代，拉玛刹开始从更合乎现实的角度追寻自己的信念 —— 为了保护智械同胞，采取什么样的手段都不为过。作为“归零者”的领袖，拉玛刹备受族人支持，他正准备将自己的理念灌输给整个世界。

IT之家了解到，游戏海外官方还公布了拉玛刹的技能介绍，全新英雄拉玛刹将于 12 月 7 日开始的第二赛季加入重装英雄的行列。

不过，随着暴雪和网易的合作破裂，《守望先锋：归来》（《守望先锋 2》国服）将于 2023 年 1 月 24 日 0 时终止运营，也就是上线后一个多月就无法游玩了，按照游戏新英雄的发布节奏，基本算是《守望先锋：归来》的最后一个新英雄了。