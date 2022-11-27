教你一个 Excel 好方法，无需 "复制粘贴" 拆分表格，

原文标题：《千万别再 "复制粘贴" 拆分表格了，教你一个好方法！》

所有数据全部记录在一个表格中，现在需要按类别拆分开来，有什么好的办法呢？

如下图所示，从销售一部到销售七部的所有业绩，全部都在一个表里面，现在我们将表格中数据拆分到 7 个工作表中，并自动命名。

1、转换成透视表

我们首先，选中表格，然后单击「插入」-「表格」-「数据透视表」，在弹出的「创建数据透视表」中点击「确定」按钮。

2、设置字段

将需要拆分的类别拖到「筛选」中，其他的全部拖到「行」里面去。

比如，这里我需要按“部门”进行拆分，我将“部门”拖拽到“筛选”中，部门外其他的拖拽到“行”中。

3、设置表格布局

1、进入「设计」-「布局」，在「报表布局」中选择「以表格形式显示」和「重复所有项目标签」。

2、在「分类汇总」中选择「不显示分类汇总」。

3、在「总计」中选择「对行和列禁用」。

4、生成多个工作表

选中表格后，进入「分析」-「数据透视表」-「选项」-「显示报表筛选页」-「确定」，此时，就已经将表格分类并生成到各自的工作表中了。

5、透视表转成普通表

我们用 Shift + 左键，选中所有的工作表，来统一设置一下。点击左上角的三角形，即可选中整张表格，先复制内容，然后粘贴为“值”，最后再删除开头两行。此时，透视表就变成了普通的表格。

本文来自微信公众号：Word 联盟 （ID：Wordlm123），作者：汪汪琪