电梯惊魂：当你在电梯里偶遇领导

你也许在短视频中看过这一幕：

一个人走进电梯后不转身，跟其他乘客面对面站着，这种行为被戏称为“合法但有病”。

走进电梯就转身，似乎是我们乘坐电梯时约定俗成的礼仪。

但你有没有想过，如果所有人进电梯都不转身，那么进电梯后转身的人，反倒成了“有病”的那个。

实际上，在上世纪 50 年代，还真有学者开展过类似的实验。

中间的人：他们进电梯为啥不转身啊（图片来源：参考资料 [2]）

来自波兰的心理学家 Solomon Asch，找来了一群参与者，让他们进电梯后别转身，背对着电梯门站，看其他人的反应是什么。

实验开始。只见一位无辜的路人走进了电梯，他转了身，面对着电梯门。

接着，安排好的参与者们，开始一个接一个地走进电梯，他们按完楼层后，一脸理所当然地背对着电梯门站定。

那位路人起初满脸疑惑，他本来以为只是刚进电梯的那个人有点奇怪，没想到接下来整个电梯里的人，全都背对着电梯门站，他自己反倒成了另类的人。

于是在尴尬的沉默中，他也慢慢地转过身去，终于也背对着门。

同化成功（图片来源：参考资料 [2]）

这就是著名的“从众实验”。

Solomon Asch 重复了好几次实验，比如，他让所有参与者在坐电梯时都面向左边，路人也跟着面向左边。

甚至，他让其中两名参与者同时摘下帽子，路人也跟着摘下了帽子，参与者紧接着又把帽子戴上，路人也跟着戴上。

这看起来似乎有点不可思议，但是电梯就是有这种魔力。

心理学者分析，在电梯这个不足 4 平方米的狭窄且封闭的公共空间里，人们的从众心理以及融入群体的愿望得到放大。

在电梯里 360 度转身，路人也跟着转（图片来源：参考资料 [2]）

电梯是一个非常有趣的社交场所。

世界上第一台电动的电梯发明于 1880 年，它随着高楼大厦一起出现，象征着工业化与现代化，也是都市生活的缩影。

来自北卡罗莱纳大学的建筑史教授 Dr Lee Gray，就深深着迷于电梯的魅力，他写了多本关于电梯历史的著作，被媒体称为“The Elevator Guy（电梯男）”。

他形容电梯是“一个非常有趣的社交空间，同时也非常尴尬”。

确实，每当我们与陌生人一起乘坐电梯，都会觉得紧张、尴尬、无可适从。特别是与不熟的同事，或工作上的领导一起乘坐，那更是灾难级别的社交窒息。

Dr Lee Gray 认为，我们之所以有“电梯焦虑”，是因为在电梯里缺乏控制感与安全感。

电梯就像是一个巨大的、会移动的钢铁方块，我们看不见它的引擎，也不知道电梯是怎么运作的。而一旦走进去，除非它给我们开门，否则我们无法逃出去。

由于流行文化的影响，电梯在我们的印象中，总是与危险联系到一起。

每个人都多多少少听说过关于电梯的怪谈、鬼故事。在恐怖电影里，总有一幕是主人公逃进电梯里，疯狂按关门，然后就在门快要合上的瞬间，一只手伸进来把门挡住了……

比如这种（图片来源：beyond the void）

因此坐电梯时，担心电梯出事故的想法始终悬在空中。

当你被“囚禁”在一台你无法控制的机器内时，自然会产生焦虑感与恐惧感，这也是幽闭恐惧症（Claustrophobia）的来源。

不过，要是把电梯算作交通工具的话，电梯的安全系数其实是非常高的。

要是把世界上所有电梯加起来，运行里程恐怕比任何飞机或汽车都要多得多，相比起来事故率却非常低。

有时电梯社交比困电梯更恐怖（图片来源：know your meme）

除了电梯本身带来的恐惧之外，电梯最让我们困扰的，其实是社交问题。

但不同年龄、不同性别的人，在电梯里的表现也不一样。

Rebekah Rousi 是一所芬兰大学的认知科学博士，她在读大学的时候做过一项电梯研究。她坐了无数趟电梯，总结出一些规律。

她发现，女性喜欢站电梯前面，男性和年纪大的人更喜欢站电梯后面。

而男性喜欢在坐电梯时观察他人，以及通过墙面反射照镜子；女性更不喜欢跟他人眼神接触，但在结伴时更爱聊天社交。

是你吗（图片来源：reddit）

但无论什么年龄或性别的人，都会面对着同样的“电梯尴尬”。

在日常生活中，我们至少与他人保持一臂的社交距离，在电梯里却很难做到。

柏林自由大学的心理学家 Babette Renneberg 分析，在电梯里无法与他人保持恰当距离，是产生“电梯尴尬”的主要原因。

如果我们在电梯里做出一些不体面的事情，比如放屁，在密闭的空间里，社死会来得比任何时候都要强烈。

甚至，如果有人行为举止诡异，同乘电梯的人会立刻感到危险与害怕。

因此，许多人坐电梯，都会安安静静地站定，与他人保持尽可能大的距离，同时避免眼神接触。这是不与他人交流，保护自己的一种姿态。

在电梯里遇到奇怪的人真的很可怕（图片来源：LAHWF）

人的羞耻心和尴尬感，总是在电梯里被放到最大。

《国家地理》杂志就根据这个原理，开展了一项实验。

在人流密集的写字楼，电梯运载能力不足是一个常见的问题，而让低楼层的人多走楼梯，能够很大程度上减轻电梯的过载问题。

所以，实验设计者找来工程师，更改了电梯的设置。

乘客如果按的是二层或者三层，电梯就会自动播放一段语音：“Hey lazy, take the stairs.”（你个懒鬼，走楼梯吧）。

许多乘客听到这句话，先是惊讶了一下，然后就会感到羞耻，立刻走出电梯去爬楼梯了。当然也有乘客不吃这一套。

有一个高楼层的乘客直接幸灾乐祸，说他早就看不惯那些去二楼还要坐电梯的人了。

也有人对这项实验提出抗议，指出每个人都有权利乘坐电梯，也许有人腿脚不舒服，或者只是单纯地赶时间，而不分青红皂白直接叫他人懒鬼，是非常没礼貌的行为。

无论如何，实验效果却是杠杠的。

研究者统计发现，这个恶作剧把电梯的运载效率提升了 50%。

看起来，好像坐电梯只有缺点，没有优点，其实不是的。

电梯除了极大地方便了我们的生活，免去爬楼梯的辛劳，同时也为许多人的成功之路提供了机会。

有个名词叫“Elevator Pitch”，也就是“电梯游说”，通常出现在一些成功学书籍里。

故事则一般是，一个寂寂无名但很有想法的员工，会找准一个极度忙碌的商界大佬坐电梯的 10~90 秒的短暂时间，向他游说一个商业上的点子或策划。

如果他的想法得到大佬赏识，就会一夜之间飞黄腾达，成为商界传奇。

（图片来源：reddit）

然而在现实中，更常见的情况是，你在电梯里偶遇领导，问候一句“领导早上好”，然后就陷入尴尬的沉默之中。

同时你在心里偷偷想，幸好今天上班没迟到。

参考资料：

[1]"Why Do We Behave So Oddly In Lifts?". 2022. BBC News.

[2]Conformity Experiment | happiness accelerator

[3]Therapy, Modern, and Modern Therapy. 2019. "Asch Conformity Experiment Explained: Modern Therapy". Modern Therapy.

[4]"Who Stands Where In A Crowded Elevator And Why?". 2013. NPR.Org.

[5]"Why We Stand Where We Do In An Elevator". 2013. Popular Science.

[6]Elevator of Shame | Crowd Control. National Geographic.

[7]"Claustrophobia". 2021. Nhs.Uk.

[8]Chambers, Cedric. 2018. "Elevator Pitch: What It Is, Its Importance And How To Create One". JUMP Recruits.

[9]Why is being in a lift so painfully awkward? | The Independent | The Independent

本文来自微信公众号：把科学带回家 （ID：steamforkids），撰文：Greye，审校：韩晶晶