英伟达 AI 核心软件包 RAPIDS 现已支持微软 Win11 Linux 子系统 WSL

IT之家 11 月 27 日消息，英伟达宣布推出搭载 CUDA 12 的最新版 Game Ready 驱动程序，同时也宣布将为机器学习、数据分析及其他 AI / ML 相关技术提供 RAPIDS 软件套件支持，这些支持现已在 Windows 11 PC 上推出，均由英伟达 GeForce RTX GPU 提供动力支持。

英伟达 RAPIDS、《Learning Deep Learning》此前仅在 Linux 上提供，但现已登陆微软 Windows 11 的 Linux 子系统 WSL。

IT之家了解到，RAPIDS 由一系列开源软件库和 API 组成，用于完全在 GPU 上执行数据科学流程，包括数据分析、图形分析、地理空间分析、信号分析和传统机器学习。RAPIDS 基于热门的 PyData 堆栈而构建。

《Learning Deep Learning》是一本 AI 学习类书籍，作为英伟达深度学习培训中心 (DLI) 课程内容的一部分发布，学生和学员可以使用书中包含的基础培训内容，强化他们对这些技术的学习或作为指导。

英伟达官方表示，将这项技术引入 Windows 11 可大大降低学生利用这项技术的门槛，并让学生能够在学习方式和学习地点上拥有更多选择。

此外，微软近日在 GitHub 和 Windows 11 应用商店上线了 WSL 1.0.0 版本，宣布 Windows 11 的 Linux 子系统删除 Preview 标签，迎来正式版。