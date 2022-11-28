Steam 新一周销量榜：Steam Deck 掌机再次登顶

IT之家 11 月 28 日消息，Valve 现已公布截止到 2022 年 11 月 27 日的最新一周 Steam 商店周销量排行榜。

本周，Steam Deck 二连冠，《使命召唤 19：现代战争 2》排第二，《荒野大镖客 2》第三，《赛博朋克 2077》第五，《战神 4》第六。

榜单详情：

1.Steam Deck

2.《使命召唤 19》

3.《荒野大镖客 2》

4.《战锤 40K: 暗潮》

5.《赛博朋克 2077》

6.《战神 4》

7.《FIFA 23》

8.《女神异闻录 5：皇家版》

9.《双人成行》

10.《战地 5》

Steam Deck 是V社官方推出的一款硬件产品，搭载了 AMD 的 Van Gogh APU，其 CPU 部分采用了 Zen2 架构，4 核规格，2.4 GHz 到 3.5 GHz，而 GPU 部分集成了 8 CU 的 RDNA2 GPU ，频率 1.0 GHz 到 1.6 GHz，性能为 1.6TFops FP32。整个 SoC 的 TDP 为 4 到 15W，支持 LPDDR5 内存，容量为 16GB。

IT之家了解到，《现代战争 II》是 2019 年重启的《现代战争》的续集，具有原系列的标志性人物和主题，但被包装成以当今世界为背景的新鲜故事。单人战役的外界评价一般，但多人游戏得到了高度赞扬，于 10 月 28 日正式发售，登陆 PC、PS4、PS5、XboxOne 和 XSX / S 平台，本体国区原价 446 元，金库版售价 568 元，支持简体中文。

《荒野大镖客：救赎 2》是一部修正主义西部片风格的动作冒险游戏，由 Rockstar Games 制作与发行，于 2018 年 10 月 26 日在 PlayStation 4 和 Xbox One 平台发布、2019 年 11 月 5 日在 Microsoft Windows 平台发布、11 月 19 日发布 Stadia 版本。

《战锤 40K：暗潮》是《鼠疫》开发商带来的四人合作动作游戏，讲述巢都特提姆的故事。与伙伴们一同战斗，在全新的《战锤 40K》背景下抵御汹涌如潮水的敌人，将于 11 月 30 日正式发售。