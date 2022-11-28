全链条国产化：我国高压直流输电“变速箱”实现中国制造

IT之家 11 月 28 日消息，据新华社报道，11 月 27 日，我国自主研发的首台采用国产有载分接开关的换流变压器在位于广州从化的西电东送重点工程 —— 溪洛渡直流工程从西换流站成功投入运行。IT之家了解到，这标志着我国在高端电力装备研发方面取得重大成果，换流变压器有载分接开关“卡脖子”难题得到有效化解。

图自南方电网官微

据报道，我国东西部横跨上千公里，西电东送需采用长距离、大容量、高电压的直流工程进行输电，工程送电端和受电端站点均要用到重达 300 多吨的换流变压器这一枢纽设备。换流变压器的有载分接开关就像是汽车的自动“变速箱”，电压调高调低、负荷调多调少、电流调大调小都要通过它来调节。

有载分接开关是高度复杂和精密的设备。据南方电网超高压公司高级技术专家邓军介绍，换流变压器有载分接开关有 1000 多个零部件，切换次数非常频繁，一年高达 6000 余次，一次切换包括 9 个过程，每次动作涉及 400 多个零部件的精密配合，而且每个过程的时序配合为毫秒级，动作过程中涉及电、热、力多场耦合作用。

由于可靠性要求极高、制造难度大，这项技术一直掌握在外国少数厂家手里，设备维修也受限。一旦发生故障，只能更换同型号的进口产品，订货周期需要 3 至 4 个月，给电力运行安全带来挑战。

据悉，南方电网超高压公司联合产业链上下游企业共同组建的攻关团队经过 2 年多努力，攻克了真空开关管等核心技术难题，成功研制出了额定容量 6000kVA、最大电压 6000V、最大额定电流 1300A 的大容量换流变压器有载分接开关，实现了“原材料-组部件-整机”全链条的国产制造。

据介绍，国产换流变压器有载分接开关大的成功研制，将大幅减少工程建设投入，仅从设备成本方面估算，新建一条特高压直流输电工程可以节省费用近 4000 万元。