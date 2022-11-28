蓝色起源太空船乘客回忆：发射当天给准备了丰盛的早餐，但不能喝咖啡

11 月 28 日消息，搭乘蓝色起源飞船前往太空的乘客回忆，蓝色起源坚持让乘客在进入太空前吃早餐，但不能喝咖啡和橙汁。

莎伦（Sharon）和马克・黑格（Marc Hagle）是第一对乘坐商业航天器进入太空的夫妇。今年 3 月 31 日，两人和其他四名乘客一起乘坐蓝色起源公司飞船完成该公司的第 20 次太空之旅。

近日，黑格夫妇向媒体讲述了他们在蓝色起源参加航天飞行的经历。

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在火箭发射前的几天时间里，参加太空飞行的乘客会待在位于得克萨斯州沙漠中的蓝色起源宇航员村露营地，那里距离该公司在范霍恩附近的发射场约 15 英里（24 公里）。

马克回忆说，飞行当日他们在凌晨 4 点左右醒来，先是离开房间去吃早餐。这对夫妇说，蓝色起源为他们布置了一场盛大的早餐会。

“他们坚持让你吃早餐，”莎伦说。“你得在肚子里放点东西。”

马克说，根据美国国家航空航天局 (NASA) 和其他航天行业专家的研究，如果胃里有食物，人体在零重力下的状态会更好。

莎伦说：“他们只是让我们不要喝橙汁或咖啡，因为它们都含有酸性物质。”

NASA 在一份飞行外科医生报告中称，1961 年分别执行水星-红石 3 号和水星-红石 4 号任务的飞行员艾伦・谢泼德（ Alan Shepard）以及维吉尔・格里森（Virgil Grissom）在发射当天早上都不能喝咖啡，因为咖啡具有“利尿特性”。

蓝色起源和 NASA 没有立即回应置评请求。

黑格夫妇计划再次乘坐蓝色起源的飞船前往太空，但没有透露日期。

在采访中，黑格夫妇也同意蓝色起源私人宇航员威廉・夏特纳（William Shatner）关于太空旅行会引发悲伤情绪和强烈情感的看法。夏特纳此前表示，他搭乘蓝色起源飞船的太空之旅“感觉就像一场葬礼”，自己看到的只有悲伤。