深圳地铁 12 号线、6 号线支线正式投入运营，线网密度位列内地城市第一

IT之家 11 月 28 日消息，据深圳地铁，深圳地铁 12 号线、6 号线支线今日正式投入运营，全市地铁运营里程数达到 529 公里。深圳轨道交通正式迈入“500 公里时代”。

图自深圳地铁

6 号线支线共设 4 站车站，光明站、圳美站、中大站、深理工站与地铁 6 号线光明站连接换乘，线路全长 6.13 公里。

12 号线南起左炮台东站北至海上田园东站，全长 40.54 公里，共设车站 33 座，其中包括 9 个换乘车站（远期规划共 20 座换乘站）是名副其实的“换乘大王”。

6 号线支线运营时间： 首班车 光明站至深理工站方向首班车 6:35 从光明站发出

深理工站至光明站方向首班车 6:27 从深理工站发出 末班车 列车于 23:30 从两端发出 高峰期行车间隔 7:30 至 20:45 时段行车间隔为 6 分 52 秒 12 号线运营时间： 首班车 左炮台东站至海上田园东站双方向首班车 6:20 自两端站点发出 末班车 列车于 23:00 两端发出

23:00 后加开半程车

左炮台东站发出的半程车终点站为黄田站

海上田园东站发出的半程车终点站工作日为海上世界站，周末为黄田站

最晚发车时间均为 23:32 行车间隔 工作日：早晚高峰行车间隔为 4 分钟，平峰期行车间隔为 8 分钟

周末：全天行车间隔为 8 分钟

此外，新线开通后，6 号线支线单程最高票价 3 元，12 号线单程最高票价为 8 元。深圳地铁线网最远路径为 12 号线海上田园东站至 14 号线沙田站，全程 91.75 公里，票价 15 元。