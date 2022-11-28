微软 B 社对于《上古卷轴 6》已有预期发售时间，但目前重心仍在《星空之地》上

IT之家 11 月 28 日消息，微软在向英国竞争和市场管理局 (CMA) 提交的最新文件中提到了《上古卷轴 6（Elder Scrolls 6）》，并且透露了它的大致发售时间，不过 CMA 最终在对外公布这份反垄断调查文件时将该信息隐去了。

对于索尼担心的《使命召唤》跨平台问题，微软回应称“关于中型游戏的决定并不能证明微软与《使命召唤》相关的激励措施”，也就是说他们坚称体量明显小于《使命召唤》和《我的世界》的游戏不能用来说明该公司的战略。

微软随后以 Xbox 游戏机和 PC 独占的《上古卷轴 6》为例，写道：“诸如上古卷轴 6 之类的游戏（预计不会在 xxx 之前发布，该系列的最后一部作品是 2011 年发布）以及其他未来的游戏。微软不会放弃 PlayStation 用户每年约 xxx 美元的收入，也不会剥夺 PlayStation 上 xxx 百万的 MAU。”

也就是说，微软和 B 社对《上古卷轴 6》的发售日期已经有了一个大概的预测窗口期，但从未向外公布。目前 B 社重心仍在《星空之地》上，它将于 2023 年上半年发售，首发加入 XGP，而《上古卷轴 6》目前已进入早期开发阶段。

IT之家了解到，《上古卷轴》是由 Bethesda 工作室所制作，自 1994 年发行的一系列游戏开始，目前已有五代作品。本系列游戏于一个架空世界名叫奈恩的星球上，目前故事焦点皆在该星球上，位于泰姆瑞尔大陆的泰姆瑞尔帝国中所发生的历史事件。

本系列最新作品《上古卷轴 5：天际》于 2011 年 11 月 11 日登陆 PC、PS3、Xbox 360 等平台，之后的重制版《上古卷轴 5：天际 特别版》于 2016 年 10 月 28 日登陆 PC、PS4、Xbox One 等平台，而任天堂 Switch 版《上古卷轴 5 天际》于 17 年 11 月 17 日发售。