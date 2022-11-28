小米智能生态新品预热，包括小米首款高性能桌面生产力产品

IT之家 11 月 28 日消息，小米官方今日宣布，小米 13 系列 & MIUI 14 新品发布会正式定档 12 月 1 日（周四）晚七点。这次除了小米 13 系列、小米 Buds 4 半入耳旗舰降噪耳机、小米智能手表 S2 之外，还有 3 款 IOT 桌面新品：

跨时代疾速网络：这个不出意外的话将会是一款路由器新品，可能会达到万兆级。

小米首款高性能桌面生产力：这个暂时无法确认，有人猜测是小米台式机？亦或者 NAS、投影仪类产品。

前所未有的动人「声色」：这个可能是新的智能音箱产品，可能叫小米 Sound Pro？

IT之家了解到，目前小米旗下最新的一款路由器产品还是旗舰级的 AX9000。它发布于 2021 年 4 月 2 日，支持 WiFi6 增强版，高通 6 核芯片，拥有 12 根高增益天线，最大理论速率可达 3.5Gbps，首发价 999 元。

除此之外，小米去年 8 月发布了小米 MIX 4 手机、小米平板 5 以及小米 Sound 高保真智能音箱等产品，这款智能音箱首发价 499 元，采用钕铁硼全频单元、双悬挂无源辐射器，带来 70Hz 超低频，90dB 高声压，顶置导音锥，360° 全方位出音哈曼金耳朵大师级调音，创新计算音频技术，尽情享受殿堂级高保真音质。

小米 Sound 高保真智能音箱支持 2 台组合立体声，8 台组合全屋音响；UWB 音乐接力，手机一靠，音乐无缝接力；以及小米妙播、家庭传声功能，让小爱当你的传声筒。