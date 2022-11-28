进军新能源，中石油成立新公司经营范围含电池制造

IT之家 11 月 28 日消息，据国家企业信用信息公示系统，中油绿电新能源有限公司成立，法定代表人为张濛，注册资本 6000 万元，经营范围包含：电动汽车充电基础设施运营；电池销售；电池制造；蓄电池租赁等。股东信息显示，该公司由中国石油天然气股份有限公司、上海启源芯动力科技有限公司、上海玖行能源科技有限公司共同持股。

经营范围包括，许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；施工专业作业；建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包；建设工程勘察；安全生产检验检测；检验检测服务；供电业务。一般项目：电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；充电桩销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电池销售；机械设备销售；机械设备租赁；电池制造；蓄电池租赁；电池零配件生产；机动车充电销售。

IT之家了解到，TrendForce 集邦咨询近日发布报告称，2022 年第三季度新能源车（包含纯电动车、插电混合式电动车、氢燃料电池车）销售总量为 287 万辆，同比增长 70%。