iQOO11 预热：全球首发 2K 144Hz E6 全感屏，自研 LTPO 分区高刷技术

IT之家 11 月 28 日消息，iQOO 11 系列新品发布会将于 12 月 2 日 14:30 召开。届时，iQOO 11 系列与 iQOO Neo7 SE 将一同亮相。

iQOO 官方今日上午公布了 iQOO 11 系列的最新预热信息，确认新机将采用新一代“性能铁三角”，同时全系还将配备全球首发的 2K 144Hz E6 全感屏，除此前公布的骁龙 8 Gen 2 外，新机还拥有 UFS 4.0+LPDDR5X。

从海报来看， iQOO 11 全系支持类 DC 调光 ——1440Hz 的高频 PWM 调光。此外，该机全系采用三星 E6 材质全感屏，局部峰值亮度突破 1800nit，还支持 XDR Engine 高动态范围显示，采用自研屏幕色准算法，JNCD≈0.26，功耗降低 13%。

值得一提的是，数码博主 @数码闲聊站 还表示 vivo / iQOO 将下放 1080p E5 柔性直屏，接下来两款中端新机都会采用这种设计，而后续的中端机应该会在 1.5K 国产屏和 1080p E6 三星屏之间进行抉择。

IT之家了解到，该机还将采用自研的 LTPO 分区高刷技术，可以在一块屏幕同时启用两种刷新率，60Hz 和 120Hz 兼具（但最高的 2K 144Hz 模式下似乎无法启用）。

官方海报显示，与骁龙 8 Gen 1 相比，骁龙 8 Gen 2 采用台积电 4nm 工艺，性能提升 35%。与 iQOO 10 相比，UFS 4.0 顺序读取速度提升 100%，能耗比提升 46%；LPDDR5X 速度提升 33%，频率达 8533Mbps。