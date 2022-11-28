避开“慢门摄影”的 6 个误区

慢速快门是风光摄影中特别常用的拍摄手法，但慢速快门并非字面意思这样简单，其中要注意的细节很多，本次教程就为大家讲解慢门摄影的要点。

科学使用慢门摄影

1、用减光镜不能叠加 UV

2、先对焦，再装减光镜

3、30 秒内靠所见即所得

4、速度不是越慢越好

5、有植物的场景需要速度合成

6、拍摄夜景不需要减光镜

1、用减光镜不能叠加 UV

这是我遇到非常多的情况，很多初学者都会购买一片 UV 保护镜头，然后一直不摘，在使用减光镜或偏振的时候，直接把滤镜拧在 UV 上面，这是非常错误的！

UV 起不到任何提升画质的作用，只能保护镜头，其他滤镜和 UV 叠加时，会大幅度增加滤镜厚度，造成暗角或透光率下降。

而且在阳光充足的时候，会形成减光镜和 UV 镜之间的反光折射，增加眩光的影响。所以不管是用方形还是圆形减光镜都不可以叠加 UV。

2、先对焦，再装减光镜

高倍数的减光镜，会影响液晶屏中的画面清晰度，不容易看清对焦是否准确，所以建议先完成手动对焦再装滤镜，白天也可以自动对焦后将镜头的对焦模式切换到手动。

我已经很久不用方形减光镜了，以前用方形滤镜是因为需要减光和偏振叠加，拧入式的圆形滤镜叠加有暗角，现在海大滤镜出了性价比很高的圆形磁吸滤镜，叠加无暗角，而且可以通用 82mm 及其以下口径。618 咱们平台也有大幅度特价。

在选择超广角镜头的时候，就应该提前考虑好匹配的滤镜，有的同学买了大灯泡头以后才知道它的滤镜体积很大，而且价格高，配滤镜就成了困难。

3、30 秒内靠所见即所得

大家都知道减光镜有快门换算系数，比如 ND1000，1000 就是换算系数，理论上是未使用滤镜的快门速度乘 1000，就是装滤镜后的速度，但是这只是理论上。

实际上由于现场光线的不同，装上滤镜后最合适的快门速度会有差异，所以在 30 秒的速度以内，我们根本不用计算，而是打开液晶屏，所见即所得。

各品牌相机都有实时取景的功能，尼康的相机按左下角的 OK 键，索尼是在菜单栏选择 View on，松下是选择实时取景模式。这样液晶屏上的画面亮度就会随着参数的调整而改变，你只需要调整三要素，看着画面上曝光正常就可以拍摄了。

4、速度不是越慢越好

很多用户是用一片 10 档减光镜当作万能滤镜，不管什么场景都直接长曝，甚至觉得曝光时间越长，画面越有感觉。其实这不是恰到好处的表达画面，只是自己看起来有新鲜感。

确实在一开始购买滤镜的时候，都推荐大家使用 10 档减光镜，因为这个档数最容易控制，也最能让初学者直观的体验到慢门摄影的效果，但是当我们有一定拍摄基础后，就要思考不同场景下的最佳快门速度，而不是一味长曝。

想体现水的平静，用超长曝光。比如体现湖面的平静，水面的镜像效果，要用 20 秒以上的长曝光。

水面平静，超长曝光

想体现水的流动形态，用 0.5 到 2 秒快门。比如溪水、瀑布、海水飞溅。超长曝光只能把流动的形态完全模糊掉，恰到好处的快门才能抓住形态。

海景中讲究捕捉浪花飞溅的形态，海浪很快，所以快门在 0.2 到 1 秒都有可能，而且差一点形态就会不一样，所以海景中 4 档和 6 档减光镜最常用。

瀑布，快门速度 0.8 秒

湍急的溪水，快门速度 1 秒

流水的线条形态，快门速度 2 秒

5、有植物的场景需要速度合成

在丛林、草原以及植物茂盛的地方拍摄溪水湖泊，必须考虑植物随风飘动的因素，长曝光会让植物虚掉，所以要把地面植物部分进行高速曝光，和水面的部分合成。

前景有一棵树，被风吹动时会虚掉，所以要进行速度合成。

6、暗光环境不需要减光镜

之前有好几个学员问我“拍夜景的时候装减光镜曝光超过 30 秒了怎么办”，我才意识到原来这也是个问题。

拍摄夜景是不需要减光镜的，车轨不是靠减光镜拍到的，夜景本身就暗，在最低感光度、光圈 10 左右的时候，快门已经能到 15 秒甚至更慢，可以直接拍出车轨。

最后给大家选购减光镜的建议：

10 档最容易入门，其次是 6 档最常用，两片几乎满足使用需要，82mm 及其以下口径，尽量买圆形磁吸，比方形便宜又方便。

灯泡头可以选择后置滤镜，但是要在车里或者室内装好滤镜再出去，否则遇到户外风沙大，拆镜头装滤镜容易进灰。

本文来自微信公众号：影叶的光色世界 （ID：wangyikai-2016），作者：影叶