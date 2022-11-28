英伟达力推 RTX 30 系列，消息称 RTX 2060 与 GTX 1660 四款显卡已停产

IT之家 11 月 28 日消息，现有供应链人士在博板堂爆料称，英伟达已决定全面停产 RTX 2060 Super、RTX 2060、GTX 1660 Super、GTX 1660 这四条产品线，目前各厂商库存消化完即止，目就前只剩 GTX1650 以及 1630 还在销售中，中端卡型空出来的市场后续将全面转向 RTX30 系列。

IT之家了解到，英伟达在 2019 年 1 月正式发布了 RTX 2060 甜品显卡。相比于 Pascal 时代的 GTX 1060 GP106 核心，RTX 2060 搭载的 TU106 核心面积翻了一倍有余，晶体管数量也从 44 亿随之增长到 108 亿，仅仅比 RTX 2070 低 10% 左右的性能，但仅有 299 美元。

同年 3 月，英伟达推出了 GeForce GTX 1660，国行 1799 元起，它搭载了 6GB GDDR5 显存，具备 1408 个 CUDA 核心，最高睿频接近 1.8 GHz，超频能获得更强性能。

后来，英伟达又在 2019 年 7 月 9 日发布了 RTX 2060 Super，相比此前的 RTX 2060 大约有 15％的游戏性能提升，国行首发价为 3199 元（399 美元）。

最后，英伟达在 2019 年 10 月正式发布了新款主流显卡 GeForce GTX 1660 Super，作为原来 GTX 1660 的升级版，主要面向 1080p / 2K 分辨率游戏玩家，性能较 GTX 1660 提升 20%，参考价为 1799 元。