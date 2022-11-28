爱驰汽车获泰国电动车公司 15 万辆新能源汽车采购计划，其汽车总销量不足 1.5 万辆

IT之家 11 月 28 日消息，据财联社报道，造车新势力爱驰汽车与总部在泰国曼谷的菲尼克斯电动汽车有限公司签署战略合作协议，涵盖一项总量为 15 万辆新能源汽车的采购计划。据悉，这是迄今为止中国造车新势力在海外的最大合作计划。

IT之家了解到，今年以来爱驰汽车已经进行过多次人事调整。近日，爱驰汽车迎来高层人事调整。其中，陈炫霖辞去公司董事长职位，继续担任董事；原 CEO 张洋担任董事长。此外，爱驰汽车还任命邱孝川为公司 CEO，协助张洋负责公司日常运营管理工作。

公开数据显示，爱驰汽车自 2020 年 6 月交付以来，2020 年、2021 年在国内分别交付 2600 辆、3011 辆；2022 年 1~8 月国内累计销量 2824 辆。总体来看，自首款量产车爱驰 U5 上市以来，爱驰汽车国内及海外总销量不足 1.5 万辆。

相关数据显示，2018 年，爱驰汽车营业收入为 3319 万元，净利润亏损 9.7 亿元；2019 年一季度，爱驰汽车营业收入为 37 万元，净利润亏损 2.54 亿元。截至 2019 年 3 月 31 日，爱驰汽车负债总额为 24.07 亿元，资产负债率已达 97.5%。