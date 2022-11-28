杰出计算机专家魏道政逝世，系我国计算机辅助设计开拓者之一

IT之家 11 月 28 日消息，中国科学院计算技术研究所 27 日发布讣告：我国杰出的计算机专家、中国科学院计算技术研究所研究员、博士生导师，原中国科学院成都计算机应用研究所所长、中国科学院计算技术研究所 CAD 开放研究实验室学术委员会主任，魏道政先生 2022 年 11 月 26 日 20 时在北京逝世，享年 93 岁。

魏道政先生是我国最早从事计算数学和计算机应用研究的学者，是我国计算机辅助设计、辅助测试和容错计算领域的主要开拓者之一，曾获第二届国家自然科学奖、中国计算机学会“中国计算机事业 60 年杰出贡献特别奖”和“终身成就奖”。

公开资料显示，魏道政，男，1929 年 7 月生，浙江省诸暨县人，中国科学院计算技术研究所研究员，中国计算机辅助测试和容错计算领域的开拓者和学术带头人之一。1953 年毕业于复旦大学数学系，在中科院数学所、计算所工作多年。曾任中国科学院成都计算机应用研究所所长及学术委员会主任、中科院计算所学位评定委员会主席。他提出的主路径敏化法是 20 世纪 70 年代电子测试技术领域具有里程碑意义的成果，在数字电路测试产生和可测性设计领域做出了系统性、创造性的贡献。他发起和领导了容错计算学术组织并担任 CCF 容错计算专委会首届主任委员。1982 年获第二届国家自然科学奖，2016 年获 CCF“中国计算机事业 60 年杰出贡献特别奖”，2019 年获“CCF 终身成就奖”。

据中国计算机学会资料，上世纪 70 年代初期，魏道政利用布尔差分法在计算机上自动产生了 013 机大量插件的测试码，使国内首次成功实现了计算机插件的自动测试。此后，他在实践基础上提出的测试产生算法 —— 主路径敏化法，发展和统一了当时国际上著名的“D-算法”和“布尔差分法”，显著提高了计算效率，是 70 年代电子测试技术领域具有里程碑意义的成果，在计算机电路测试领域做出了系统性和创造性的重大贡献。鉴于魏道政研究员为中国计算机事业的发展做出的卓越贡献，CCF（中国计算机学会）奖励委员会决定将 2019 年“CCF 终身成就奖”授予他，以表彰他的成就和贡献。