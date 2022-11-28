开源轻量级 BT 下载器 qBittorrent 4.5 发布：启动速度更快，还有新主题

IT之家 11 月 28 日消息，qBittorrent 是一款基于 Qt4 工具包和 libtorrent-rasterbar 的免费开源应用程序，可在所有主流操作系统上运行，如 Windows，Linux，MacOS，OS / 2 或 FreeBSD（包括对 25 种以上语言的支持）。

这个 Bittorrent 客户端的主要目的是为其他类似的 BT 软件提供一个替代方案。现在，这款开源 BT 下载工具已经迎来了 4.5.0 正式版更新，UI 相比之前变了不少，并且带来了许多新特性和 Bug 修复。

IT之家提醒，Bittorrent 从现在开始将只会为 Windows 平台提供 64 位版本。

v4.5.0 变更日志：

功能：新增自动调整列大小的功能（Chocobo1）

功能：允许在手动模式下使用分类路径 (glassez)

功能：允许在默认“temp”路径变更时禁用自动模式（glassez）

功能：添加与性能警告相关的调整选项 (Chocobo1)

功能：为右键菜单添加状态过滤器（An0n）

功能：允许设置最大活跃检查种子的数量（An0n）

功能：添加选项以切换过滤器侧边栏（AbeniMatteo）

功能：允许在非 Windows 操作系统上设置 working set limit (Chocobo1)

功能：添加导出.torrent 动作 (Chocobo1)

功能：新增键盘导航键（itlezy）

特点：允许使用符合 POSIX 标准的磁盘 IO 类型 (Coda)

功能：在新的 BT 对话框中添加 Filter files 字段（thalieht）

功能：采用新的图标 / 颜色主题（now-im，xavier2k6）

功能：添加文件名过滤器 / 黑名单（mxtsdev、thalieht）

功能：添加对自定义 SMTP 端口的支持 (Emil M George)

特征：将操作系统缓存设置拆分为磁盘 IO 读 / 写模式（夏季）

特征：当添加重复的 torrent 时，将元数据设置为现有的 (glassez)

特点：大大缩短了许多种子的启动时间（glassez、jagannatharjun）

功能：添加键盘快捷方式下载 URL 对话框 (Chocobo1)

功能：现已支持在添加的 torrent 上运行外部程序的功能 (glassez)

功能：添加哈希信息和下载路径列（tristanleboss）

特点：允许设置种子的停止条件（glassez，thalieht）

功能：添加 Moving 状态过滤器（tristanleboss）

功能：带来深色和浅色主题的调色板 (Chocobo1)

特点：主机名查找新增使用代理选项（Nathan Lewis）

特征：引入一个改变监听端口 cmd 选项（BallsOfSpaghetti）

功能：为同行实现对等 ID 的客户列选项卡（Hanabishi）

功能：为嵌入式跟踪器添加端口转发选项（Chocobo1）

BUGFIX：使用 torrent ID 作为 basename 存储混合种子 (glassez)

BUGFIX：为 Mixed 文件下载优先级启用组合框编辑器（Aleksandr Cupacenko）

BUGFIX：允许打开和保存目录对话框的快捷方式文件夹（Aleksandr Cupacenko）

BUGFIX：将内容选项卡 Size 列重命名为 Total Size（Aleksandr Cupacenko）

BUGFIX：修复滚动到最低可见种子（Aleksandr Cupacenko）

BUGFIX：允许更改完成的种子文件的优先级（An0n）

BUGFIX：最初选择手动模式时的焦点保存路径（Aleksandr Cupacenko）

BUGFIX：在不可能时禁用强制重新通告（An0n）

BUGFIX：为跟踪器列表和 Torrent 内容添加水平滚动（NotTsunami）

BUGFIX：放大“速度限制”图标（Chocobo1）

BUGFIX：将下载更改为跟踪器选项卡中的下载时间（An0n）

BUGFIX：从相关选项中删除人为的最大限制 Torrent Queueing（Chocobo1）

BUGFIX：skip hash check 在没有元数据时保留（glassez）

BUGFIX：在全局禁用时修复 DHT / PeX / LSD 状态 (Kacper Michajłow)

BUGFIX：修复间隔太低时的费率计算（glassez）

BUGFIX：当系统托盘图标不可用时添加工具提示消息（Chocobo1）

BUGFIX：改进邮件通知中的发件人字段（Dmitry Vodopyanov）

BUGFIX：修复“添加种子对话框”在较小屏幕上的溢出（Chocobo1）

BUGFIX：修复跟踪器以零数字响应时的对等计数问题（夏季）

BUGFIX：默认情况下不合并跟踪器（glassez）

BUGFIX：对于卡在下载元数据的种子，不要禁止系统睡眠 / 自动关机（夏季）

BUGFIX：允许从上下文菜单暂停检查 torrent（夏季）

BUGFIX：允许在反向代理列表中使用子网表示法 (Chocobo1)

BUGFIX：微调中文语言环境的翻译加载（sledgehammer999）

BUGFIX：修复 Torrent 内容复选框未正确更新的问题 (Chocobo1)

BUGFIX：正确加载 Use another path for incomplete torrents 监视文件夹中的状态（glassez）

BUGFIX：添加确认以恢复 / 暂停所有（BallsOfSpaghetti）

BUGFIX：修复错误跟踪器的错误计数（Chocobo1）

WEBUI：在多部分表单数据输入中允许空行（Aleksandr Cupacenko）

WEBUI：使各种对话框可调整大小（Chocobo1）

WEBUI：修复显示错误的 v2 哈希字符串 (Chocobo1)

WEBUI：WebAPI：返回正确的状态（Requi）

WEBUI：修复语言组合框中的空选择（Chocobo1）

WEBUI：将 WebUI 端口设置存储在人类可读的数字中 (Chocobo1)

WEBUI：添加对导出 .torrent 的支持 (Tom Piccirello)

WEBUI：WebAPI：添加端点以设置限速模式（glassez）

WEBUI：改进进度条渲染（Mike Lei）

WEBUI：增加转账列表刷新间隔设置（夏季）

WEBUI：使用自然排序（Chocobo1）

WEBUI：仅将 i18n 翻译应用于内置 WebUI (Chocobo1)

WEBUI：当 HTTPS 设置不完整时发出警报（Chocobo1）

WEBUI：处理拖放事件（Chocobo1）

WEBUI：修复关机操作的错误行为 (Chocobo1)

WEBUI：不要为文件优先级禁用组合框 (Chocobo1)

RSS：增加每个提要的最大文章数限制（夏季）

WINDOWS：修复打开文件夹时的延迟 (Andrew)

WINDOWS：NSIS：更新俄语、爱沙尼亚语、日语、荷兰语、葡萄牙语 BR、德语和印度尼西亚语翻译（Andrei Stepanov、Priit Uring、maboroshin、Thomas De Rocker、Ícaro、schnurlos、Faisal AF Rahman）

LINUX：在 .desktop 文件中标记为单窗口应用程序 (Nicolas Fella)

LINUX：添加 Dockerfile（Amanuense-del-diavolo、Tom Piccirello、Chocobo1）

LINUX：从系统主题（now-im）中删除使用图标的选项

MACOS：修复属性小部件中错误的背景颜色（NotTsunami）

其他：qbittorrent 的二进制发行版是 GPLv3+ 许可的 (sledgehammer999)

值得注意的是，虽然 qBittorrent 是一个免费开源的，干净的 BT 管理软件，但您必须对您选择下载的数据负责，请勿分发任何非法内容。