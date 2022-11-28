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开源轻量级 BT 下载器 qBittorrent 4.5 发布：启动速度更快，还有新主题

2022/11/28 14:14:43 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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感谢IT之家网友 软媒用户1850991 的线索投递！

IT之家 11 月 28 日消息，qBittorrent 是一款基于 Qt4 工具包和 libtorrent-rasterbar 的免费开源应用程序，可在所有主流操作系统上运行，如 Windows，Linux，MacOS，OS / 2 或 FreeBSD（包括对 25 种以上语言的支持）。

这个 Bittorrent 客户端的主要目的是为其他类似的 BT 软件提供一个替代方案。现在，这款开源 BT 下载工具已经迎来了 4.5.0 正式版更新，UI 相比之前变了不少，并且带来了许多新特性和 Bug 修复。

IT之家提醒，Bittorrent 从现在开始将只会为 Windows 平台提供 64 位版本。

v4.5.0 变更日志：

  • 功能：新增自动调整列大小的功能（Chocobo1）

  • 功能：允许在手动模式下使用分类路径 (glassez)

  • 功能：允许在默认“temp”路径变更时禁用自动模式（glassez）

  • 功能：添加与性能警告相关的调整选项 (Chocobo1)

  • 功能：为右键菜单添加状态过滤器（An0n）

  • 功能：允许设置最大活跃检查种子的数量（An0n）

  • 功能：添加选项以切换过滤器侧边栏（AbeniMatteo）

  • 功能：允许在非 Windows 操作系统上设置 working set limit (Chocobo1)

  • 功能：添加导出.torrent 动作 (Chocobo1)

  • 功能：新增键盘导航键（itlezy）

  • 特点：允许使用符合 POSIX 标准的磁盘 IO 类型 (Coda)

  • 功能：在新的 BT 对话框中添加 Filter files 字段（thalieht）

  • 功能：采用新的图标 / 颜色主题（now-im，xavier2k6）

  • 功能：添加文件名过滤器 / 黑名单（mxtsdev、thalieht）

  • 功能：添加对自定义 SMTP 端口的支持 (Emil M George)

  • 特征：将操作系统缓存设置拆分为磁盘 IO 读 / 写模式（夏季）

  • 特征：当添加重复的 torrent 时，将元数据设置为现有的 (glassez)

  • 特点：大大缩短了许多种子的启动时间（glassez、jagannatharjun）

  • 功能：添加键盘快捷方式下载 URL 对话框 (Chocobo1)

  • 功能：现已支持在添加的 torrent 上运行外部程序的功能 (glassez)

  • 功能：添加哈希信息和下载路径列（tristanleboss）

  • 特点：允许设置种子的停止条件（glassez，thalieht）

  • 功能：添加 Moving 状态过滤器（tristanleboss）

  • 功能：带来深色和浅色主题的调色板 (Chocobo1)

  • 特点：主机名查找新增使用代理选项（Nathan Lewis）

  • 特征：引入一个改变监听端口 cmd 选项（BallsOfSpaghetti）

  • 功能：为同行实现对等 ID 的客户列选项卡（Hanabishi）

  • 功能：为嵌入式跟踪器添加端口转发选项（Chocobo1）

  • BUGFIX：使用 torrent ID 作为 basename 存储混合种子 (glassez)

  • BUGFIX：为 Mixed 文件下载优先级启用组合框编辑器（Aleksandr Cupacenko）

  • BUGFIX：允许打开和保存目录对话框的快捷方式文件夹（Aleksandr Cupacenko）

  • BUGFIX：将内容选项卡 Size 列重命名为 Total Size（Aleksandr Cupacenko）

  • BUGFIX：修复滚动到最低可见种子（Aleksandr Cupacenko）

  • BUGFIX：允许更改完成的种子文件的优先级（An0n）

  • BUGFIX：最初选择手动模式时的焦点保存路径（Aleksandr Cupacenko）

  • BUGFIX：在不可能时禁用强制重新通告（An0n）

  • BUGFIX：为跟踪器列表和 Torrent 内容添加水平滚动（NotTsunami）

  • BUGFIX：放大“速度限制”图标（Chocobo1）

  • BUGFIX：将下载更改为跟踪器选项卡中的下载时间（An0n）

  • BUGFIX：从相关选项中删除人为的最大限制 Torrent Queueing（Chocobo1）

  • BUGFIX：skip hash check 在没有元数据时保留（glassez）

  • BUGFIX：在全局禁用时修复 DHT / PeX / LSD 状态 (Kacper Michajłow)

  • BUGFIX：修复间隔太低时的费率计算（glassez）

  • BUGFIX：当系统托盘图标不可用时添加工具提示消息（Chocobo1）

  • BUGFIX：改进邮件通知中的发件人字段（Dmitry Vodopyanov）

  • BUGFIX：修复“添加种子对话框”在较小屏幕上的溢出（Chocobo1）

  • BUGFIX：修复跟踪器以零数字响应时的对等计数问题（夏季）

  • BUGFIX：默认情况下不合并跟踪器（glassez）

  • BUGFIX：对于卡在下载元数据的种子，不要禁止系统睡眠 / 自动关机（夏季）

  • BUGFIX：允许从上下文菜单暂停检查 torrent（夏季）

  • BUGFIX：允许在反向代理列表中使用子网表示法 (Chocobo1)

  • BUGFIX：微调中文语言环境的翻译加载（sledgehammer999）

  • BUGFIX：修复 Torrent 内容复选框未正确更新的问题 (Chocobo1)

  • BUGFIX：正确加载 Use another path for incomplete torrents 监视文件夹中的状态（glassez）

  • BUGFIX：添加确认以恢复 / 暂停所有（BallsOfSpaghetti）

  • BUGFIX：修复错误跟踪器的错误计数（Chocobo1）

  • WEBUI：在多部分表单数据输入中允许空行（Aleksandr Cupacenko）

  • WEBUI：使各种对话框可调整大小（Chocobo1）

  • WEBUI：修复显示错误的 v2 哈希字符串 (Chocobo1)

  • WEBUI：WebAPI：返回正确的状态（Requi）

  • WEBUI：修复语言组合框中的空选择（Chocobo1）

  • WEBUI：将 WebUI 端口设置存储在人类可读的数字中 (Chocobo1)

  • WEBUI：添加对导出 .torrent 的支持 (Tom Piccirello)

  • WEBUI：WebAPI：添加端点以设置限速模式（glassez）

  • WEBUI：改进进度条渲染（Mike Lei）

  • WEBUI：增加转账列表刷新间隔设置（夏季）

  • WEBUI：使用自然排序（Chocobo1）

  • WEBUI：仅将 i18n 翻译应用于内置 WebUI (Chocobo1)

  • WEBUI：当 HTTPS 设置不完整时发出警报（Chocobo1）

  • WEBUI：处理拖放事件（Chocobo1）

  • WEBUI：修复关机操作的错误行为 (Chocobo1)

  • WEBUI：不要为文件优先级禁用组合框 (Chocobo1)

  • RSS：增加每个提要的最大文章数限制（夏季）

  • WINDOWS：修复打开文件夹时的延迟 (Andrew)

  • WINDOWS：NSIS：更新俄语、爱沙尼亚语、日语、荷兰语、葡萄牙语 BR、德语和印度尼西亚语翻译（Andrei Stepanov、Priit Uring、maboroshin、Thomas De Rocker、Ícaro、schnurlos、Faisal AF Rahman）

  • LINUX：在 .desktop 文件中标记为单窗口应用程序 (Nicolas Fella)

  • LINUX：添加 Dockerfile（Amanuense-del-diavolo、Tom Piccirello、Chocobo1）

  • LINUX：从系统主题（now-im）中删除使用图标的选项

  • MACOS：修复属性小部件中错误的背景颜色（NotTsunami）

  • 其他：qbittorrent 的二进制发行版是 GPLv3+ 许可的 (sledgehammer999)

值得注意的是，虽然 qBittorrent 是一个免费开源的，干净的 BT 管理软件，但您必须对您选择下载的数据负责，请勿分发任何非法内容。

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关键词：qBittorrent

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