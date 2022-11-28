小米 13 全系支持 IP68 防尘防水等级，雷军称很厚道

IT之家 11 月 28 日消息，小米 13 系列 & MIUI 14 新品发布会定档 12 月 1 日（周四）晚七点，官方继续对新机进行预热，称小米 13 全系标配 IP68。对此，小米创始人雷军称很厚道，并让大家讨论其它标配 IP68 的旗舰机型有哪些。

资料显示，IP68 是 GB / T 4208-2017 外壳防护等级 (IP 代码) 中，防尘防水等级标准的最高级别。评估外壳防固体和防水性能如何，主要看 IPXX 的后面两位数字 XX，第一位 X 是防尘等级从 0 到 6，最高等级为 6；第 2 位 X 是防水等级从 0 到 8，最高等级为 8；对于最后一位数 8 的 IP 等级，IEC 要求设备能够承受至少在 1 米深的水中浸入 30 分钟。

据官方此前预热，小米 13 标准版为直屏，定制高端 OLED 直屏，视觉四等边；Pro 版本则为双曲面屏。机身尺寸方面，小米 13 三边宽 1.61mm，最宽为 1.81mm，屏占比达 93.3%。官方海报显示，小米 13 宽 71.5mm，上左右三边框宽 1.61mm，下边框宽 1.81mm，采用居中打孔屏幕。此外，雷军称为了不硌手，小米 13 前面做了微微的 2.5D，背部是四曲面，加上 71.5mm 宽度，“握感出奇的舒服”。