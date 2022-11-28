不止天玑 8200，iQOO Neo7 SE 确认配备增强版 LPDDR5 与超频版 UFS3.1

IT之家 11 月 28 日消息，iQOO 手机官方今日下午带来了 iQOO Neo7 SE 的最新预热信息。除首发天玑 8200 处理器外，新机搭载增强版 LPDDR5 和超频版 UFS3.1。

iQOO 手机官方表示，iQOO Neo7 SE 可超稳 117.3FPS 畅玩峡谷 120 分钟，为“性能神机，比快更强”。

IT之家了解到，iQOO 11 系列新品发布会将于 12 月 2 日 14:30 召开。届时，iQOO 11 系列与 iQOO Neo7 SE 将一同亮相。

入网信息显示，iQOO Neo7 SE（V2238A）重 193g，拥有 164.81×76.9×8.58mm 机身尺寸，采用 6.78 英寸 2400×1080 分辨率 120Hz AMOLED 屏，前置 16MP 镜头，后置 64MP+2MP+2MP 三摄，支持 120W 快充，配备 5000mAh 电池。

处理器方面，iQOO Neo7 SE 首发的天玑 8200 将采用相同的 4 个 Cortex-A78 和 4 个 Cortex-A55 核心，但在更高的频率下配置不同。其中，A78 将分为两个集群 ——1x Cortex-A78 时钟频率为 3.1GHz，3x Cortex-A78 时钟频率为 3.0GHz。四个效率 Cortex-A55 核心仍然保持在 2.0GHz。