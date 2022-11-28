小米 Redmi Pad 平板 8GB+128GB 版今晚 0 点开售，1799 元

IT之家 11 月 28 日消息，小米 Redmi Pad 平板电脑 8GB+128GB 版将于今晚 0 点开售，作为 Redmi 旗下首款平板电脑，该机搭载了 90Hz 高刷屏 + 杜比四扬声器、8000mAh 大电池，4GB + 128GB 和 6GB + 128GB 已于 10 月 31 日 提前开售，售价分别为 1099 元和 1399 元。

IT之家了解到，小米 Redmi Pad 拥有深灰色、银色、烟青绿 3 款配色，厚 7.05mm，重 445g，采用 Unibody 一体化全金属机身。该机搭载联发科 Helio G99 处理器，配备 LPDDR4X 内存 + UFS 2.2 闪存，支持 MicroSD 卡扩展 1TB 存储。

小米 Redmi Pad 搭载 10.61 英寸 2000×1200 LCD 屏幕，支持 90Hz 刷新率，400nit 亮度，10bit 色深，支持 DC 调光，边框宽度为 7.05mm。

此外，该机配备 8000mAh 电池，支持 18W 快充，还拥有杜比四扬声器、双麦克风、双 Hi-Res 认证，前置横向居中 8MP 镜头，后置 8MP 单摄，运行基于 Android 12 的 MIUI 13 For Pad 系统。