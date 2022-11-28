Atlus《女神转生外传 新约 三部曲》现已上架 Steam，发售日待定

IT之家 11 月 28 日消息，G-MODE 档案馆 x Atlus 为《真女神转生》打造的衍生作《女神转生外传 新约 三部曲》现已上架 Steam 商店，发售日待定，仅支持日文。

IT之家了解到，该系列三部曲原为 2007-2010 年推出的手游 RPG，最初登录 GB、SFC 平台。

・《女神转生外传 新约 最后的圣经》

・《女神转生外传 新约 最后的圣经 2 原始福音》

・《女神转生外传 新约 最后的圣经 3 梦幻英雄》

上个月，G-MODE 还宣布《女神转生外传 新约最后的圣经 3 梦幻的英雄》将登陆任天堂 Switch 平台，定价 1800 日元（约 93 元人民币），而该系列第一作《女神转生外传新约最后的圣经》已于 7 月 14 日在 Switch 平台发售，同为 1800 日元。

游戏简介

《女神转生外传新约最后的圣经》原本为手机平台的游戏，于 2007 年发售，由 Bbmf 和 Atlus 合作推出。该系列在“女神转生”系列深沉的世界观中加入了幻想的风格，与以往的系列不同，定位为外传。

本作的舞台是行星达米尔。是水和绿色丰富的和平的星，不过，以 5 年前为界恶魔开始出现了。

在恶魔们反复的袭击下，人们变得十分憔悴，每个人都在不断地寻求着能够拯救世界的勇者……。

游戏设定在一个人类和恶魔共存的世界，每隔 100 年就有出现一位英雄去打败魔王。

有一天，主人公偶然戴上了吸引恶魔的神秘手镯“COMP”。主人公为了知道“COMP”的真面目。为了直面自己的命运，他踏上了前往广阔世界的旅程。

作为敌人与阻碍前进的恶魔交涉，成功的话就会借给你力量，系列惯例的“仲魔系统”加上，在本作中打倒的恶魔承认力量成为仲魔的“服从攻击”，可以高效率地收集仲魔。与个性丰富的伙伴・仲魔们一起，解开行星达米尔所传承的历史真相吧。