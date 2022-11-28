《极品飞车 22：不羁》新实机视频泄露，时长超 30 分钟

IT之家 11 月 28 日消息，《极品飞车 22：不羁》将于 12 月 2 日发售，登陆 PC，PS5 和 Xbox Series X|S 平台。现在该作的全新试玩实机演示遭到泄露，时长超过 30 分钟。

视频内容展示了游戏的开放世界驾驶，赛车活动，地图，自定义机制等等各种内容。

IT之家了解到，《极品飞车 22：不羁》已在 EA App（PC）和 Xbox 平台开启预载，PS5 平台的尊享版也已开启预载，Steam 版将于 11 月 29 日预载。

《极品飞车：不羁》是 Criterion Games 制作、EA 发行的赛车游戏作品，游戏支持简体中文字幕与配音。游戏背景发生在虚构的芝加哥湖岸城，游戏将融合动漫元素且更年轻化，比如车辆速度达到一定程度后，就会出现火焰、烟雾和速度线等动漫特效。

针对最低要求，PC 玩家需要 AMD 锐龙 5 2600 或英特尔酷睿 i5-8600，8GB 内存，以及 AMD Radeon RX 570 或 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti。在推荐配置方面，Criterion 推荐 AMD Ryzen 5 3600 或 Inte Core i7-8700, 16GB 内存，AMD Radeon RX5700 或 NVIDIA GeForce RTX 2070。不过目前官方没有给出最低配置和推荐配置所对应的画面设置级别。