WPS Office 全面适配苹果 M1 / M2 系列芯片，5.1.0 版新增一键合并 / 拆分文档

IT之家 11 月 28 日消息，Mac 版 WPS Office 近期已全面完成对苹果 M1 / M2 芯片的适配，在搭载 M2 芯片的设备上运行 WPS，待机时间更长，运行速度更快，操作体验也更加顺滑。Mac 版 WPS 多组件合一，支持文档、表格、PPT、PDF、思维导图以及流程图共六种效率工具。

WPS Office macOS 版现在迎来了 5.1.0 新版本，演示新增场景动画设置，新增一键合并 / 拆分文档的能力。

下面是更新内容：

1.演示新增场景动画设置，提升使用体验

2.新增一键合并 / 拆分文档的能力，提高处理效率

3.反馈入口统一接入新界面，风格新颖，反馈效率更佳

4.优化了保存机制，减少程序异常后的数据丢失情况

5.修复了特定场景下，快捷键不生效的问题

6.修复了部分字体符号显示空白及乱码问题

7.修复了 macOS 13 系统语音朗读的问题

8.修复了 macOS 13 系统部分崩溃问题

在文档拆分合并功能中，点击按钮添加文档或拖拽文档至按钮区域进行拆分合并。文档拆分一次最多处理 1 个文档，文档合并一次最多处理 100 个文档。需要注意的是，此功能支持文档格式包括 doc、docx、wps、xls、xlsx、ppt、pptx、pdf；加密文档请先解密，再进行拆分合并；暂不支持共享工作簿和保护工作薄；暂不支持限制编辑的文档。

WPS Office 是一款集文字、表格、演示、PDF、流程图、思维导图、云协作、图片设计、精品课于一体的办公软件。IT之家获悉，针对不同的办公场景，WPS 已覆盖手机、pad、折叠屏、墨水屏、智能电视等各类屏幕终端；针对不同的操作系统，WPS 已全面适配 Windows、Android、iOS、HarmonyOS、Linux、macOS 等主流操作系统。截至目前，WPS Office 移动端和 PC 端月度活跃设备数已分别达到 3.36 亿和 2.38 亿。