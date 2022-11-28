TCL 中环：受供需影响开始下调硅片价格

IT之家 11 月 28 日消息，近日，TCL 中环公示最新硅片价格，其中，150μm 厚度 P 型 210、182 硅片报价分别为 9.30 元 / 片、7.05 元 / 片，较 10 月 31 日报价分别下调 0.43 元 / 片和 0.33 元 / 片；150μm 厚度 N 型 210、182 硅片最新报价分别为 9.86 元 / 片和 7.54 元 / 片，分别较上一轮报价下调 0.46 元 / 片、0.36 元 / 片。最新价格将于 11 月 28 日开始执行。

TCL 中环表示，硅片价格下调系因上游供需格局影响。硅料价格下降有利于光伏行业降本增效，对公司订单及业绩影响将在后续公告中发布。

IT之家获悉，2022 年前三季度，TCL 中环实现营业收入 498.45 亿元，同比增长 71.35%；实现归属于上市公司股东的净利润 50.01 亿元，同比增长 80.68%。报告显示，2022 年三季度，TCL 中环总产能达到 128GW，较期初增长 45.45%，2022 年年末预计可达 140GW。截至 9 月底，TCL 中环宁夏 6 期项目一、二模块已全面投产，预计 2023 年全部达产并实现总产能由 50GW 提升至 65-70GW。