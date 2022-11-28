网约车司机利用虚拟定位软件骗取补贴，法院判定构成诈骗

IT之家 11 月 28 日消息，网约车司机上午还在上海接单，下午就瞬移接到了北京的订单，如此不可思议的跨省接单是怎么操作的呢？据上海青浦法院消息，近日，上海青浦法院审理了一起通过虚拟定位软件修改定位信息，从网约车平台骗取补贴和优惠券的案件。

IT之家了解到，2021 年 8 月，某网约车公司进行内部数据监控时，发现平台内数名司机存在实际 IP 地址与订单路线不符，人脸识别结果与注册身份信息不一致，短时间内跨省接单等订单异常。例如，上午完成一例上海订单，同一日下午又完成一例北京订单。后经过该公司初步调查及研判，怀疑存在网约车司机虚假刷单，骗取公司平台优惠券和补贴的可能。同年 9 月，该网约车公司前往派出所报案。相关犯罪嫌疑人陆续被抓获到案。

检察院指控，2021 年 4 月至 8 月间，被告人岳某利用其注册的某网约车平台司机端账户，通过虚构客户订单及使用某虚拟定位软件修改定位的方式，骗取该公司给予真实订单的优惠券、平台补贴、红包补贴共计人民币 6.9 万余元。

岳某供述称，自己从其他司机处得知，有软件可以模拟跑单路线从而赚取平台的优惠券和司机补贴。具体操作方式是通过客户端使用优惠券发布订单，再通过司机端接单后通过模拟定位软件到达终点，完成订单获得佣金，从中赚取优惠券的差价以及平台对司机的补贴红包。一个月可以刷上百个假订单。自己起先是刷上海的假订单，后来听说北京的优惠券比较多，又通过模拟定位软件定位到北京刷假订单，本意只想“薅羊毛”，没想到会构成犯罪。

法院最后判决，被告人岳某以非法占有为目的，通过虚构事实骗取公司财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》，构成诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币 3 万元，扣押在案的作案工具手机 3 部予以没收。