贾跃亭被多家证券公司申请限制消费令

IT之家 11 月 28 日消息，近日贾跃亭新增 3 则限制消费令信息，申请人分别为东方证券股份有限公司、平安银行股份有限公司北京分行、华福证券有限责任公司。据案号关联被执行人信息显示，此前，贾跃亭已被恢复执行共计 20 亿余元。

目前，贾跃亭关联多条被执行人信息、限制消费令及终本案件等，包括西部证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司等多家证券公司申请对其采取限制消费措施。

IT之家了解到，早在今年 4 月，中国证监会网站就披露了行政复议决定书，维持对申请人贾跃亭作出的行政处罚决定和市场禁入决定。

中国证监会认为，乐视网出于营造较好经营业绩的故意，将虚假财务数据以公告形式连续对外披露，构成所披露的文件存在虚假记载的信息披露违法行为，因此，乐视网自 2007 年至 2016 年连续实施财务造假并将含有虚假财务数据的 IPO 文件及年度报告连续对外披露，构成连续的信息披露违法行为。

乐视网于 2010 年 8 月 12 日在深圳证券交易所 A 股上市，2020 年 7 月 21 日在深圳证券交易所退市。退市后，转入全国中小企业股份转让系统。2021 年 4 月 2 日，北京证监局作出《行政处罚决定书》，认定乐视网存在虚假陈述等违法违规行为，并对乐视网、贾跃亭等十五名被告作出行政处罚。

根据此前报道，2017 年 11 月，乐视网发布公告称，贾跃亭在回函中表示无力履行无息借款与增持承诺；12 月，贾跃亭被列入了失信被执行人名单。目前，贾跃亭累计被执行金额已超 70 亿元。

2017 年 7 月 4 日，遭遇债务危机之后，贾跃亭去了美国，同年贾跃亭以投资者身份在美国成立法拉第未来（Faraday Future，简称：FF）。在去美国之前，他曾称只是短期出差，下周就回国，但这一去就是 5 年，时至今日，贾跃亭仍身在国外。

值得一提的是，11 月 22 日，法拉第未来在周一晚间发布的一份监管公告中表示，旗下首款豪华电动车 FF91 首次交付时间尚不确定，预计不会在 2022 年交付。