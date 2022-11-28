图达通 Innovusion 第 50000 台图像级超远距激光雷达下线

IT之家 11 月 28 日消息，Innovusion 图达通官方今天宣布，2022 年 11 月，公司完成了第 50000 台图像级超远距激光雷达的下线。据介绍，其图像级超远距激光雷达猎鹰（Falcon）已于今年作为蔚来 ET7、ES7 及 ET5 的 Aquila 蔚来超感系统标配量产交付。

▲ Innovusion 图像级超远距激光雷达

今年 7 月，Innovusion 宁波全工业化高性能激光雷达产线率先达成高性能激光雷达第 10000 台的下线。时隔 3 个月，Innovusion 顺利达成产能爬坡，实现图像级超远距激光雷达 50000 台下线的突破。

Innovusion 系列产品涵盖软件与硬件的完整组合，针对不同行业与应用场景提供多样化的解决方案，在高阶辅助驾驶、自动驾驶、车联网、智慧高速、轨道交通以及工业自动化等不同领域有着广泛的应用。

IT之家获悉，Innovusion 表示，图像级超远距激光雷达猎鹰（Falcon）已于今年作为蔚来 ET7、ES7 及 ET5 的 Aquila 蔚来超感系统标配量产交付。另外，Innovusion 与百度 Apollo、蘑菇车联、图森未来等行业伙伴密切合作，在欧美等全球范围内也有前瞻性商业布局与应用。