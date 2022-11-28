Wedbush：美国“黑五”销售额创新高，苹果 iPhone 14 / Pro 短缺加剧

11 月 28 日消息，数据和分析部门 Adobe Analytics 数据显示，今年美国“黑色星期五”购物节期间，美国消费者的线上购物支出达到创纪录的 91.2 亿美元，同比增长 2.3%。

但很可惜，今年“黑五”，电子产品是线上销售额的主要贡献者，但是苹果却无法崭露头角。

Wedbush 分析师 Dan Ives 在一份报告中表示，iPhone 短缺正在加速，并在黑色星期五成为许多零售商、苹果官方商店和在线渠道的焦点。他指出，但新款苹果手机 iPhone 14 及 14 Pro 的短缺尤其严重，他认为许多苹果商店目前的 iPhone 14 Pro 的库存比正常情况低 25-30%。

据称，由于供应链中断，iPhone 生产可能进一步受到影响。而苹果在 11 月 7 日的一份声明中表示，预计 iPhone14 Pro 和 iPhone14 Pro Max 的出货量将低于此前的预期。

据悉，美国马里兰州一家苹果商店的员工表示，目前 iPhone 14 Pro 和 Pro Max 几乎没有存货。

北卡罗来纳州商店的员工则表示，他们 iPhone 14 库存告急，而 iPhone 14 Plus 则已经完全售罄；另外也有消费者表示，网上订购的苹果手机最早将在 12 月 28 日时送达。

本周早些时候，美国电子产品连锁 Best Buy 警告称，今年假期期间其门店将出现高端 iPhone 短缺情况。

Ives 预计，上周末，苹果黑五这一周的周末售出了 800 万部 iPhone，低于 2021 年的 1000 万部，其主要原因就是产品供应方面的挑战。

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