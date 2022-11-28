2022 TGA 冬季总决赛 11 月 30 日开赛，将对英雄联盟、王者荣耀等四个亚运项目举办测试赛

IT之家 11 月 28 日消息，TGA 腾讯电竞运动会官方今日宣布，腾讯入亚项目测试赛暨 2022 TGA 冬季总决赛-拱墅区亚运倒计时 300 天系列活动即将开始，比赛将于 2022 年 11 月 30 日-12 月 25 日在杭州市拱墅区中国杭州电竞中心举行。

TGA 腾讯电竞运动会官方表示，2022 年 TGA 冬季总决赛作为首个落地中国杭州电竞中心的综合性赛事，将针对包括英雄联盟、王者荣耀、和平精英和 FIFA Online 4 四个入选亚运的腾讯项目举办测试赛，在亚运标准的指导下，为明年亚运的电竞比赛落地，针对赛事技术和场馆运行的两个维度进行提前测试。

除了参与测试赛的项目之外，本次 2022 TGA 冬季总决赛还将会有 15 个项目的赛事。

IT之家了解到，杭州亚运会电竞项目场馆 —— 杭州电竞中心于今年 5 月正式宣布启用。整个场馆地下一层，地上三层，建筑面积 8 万㎡（地上约 2 万㎡，地下 6 万㎡），建筑高度 24 米，坐席 4500 个。

去年 9 月，亚洲奥林匹克理事会官网公布了在中国杭州举行的第 19 届亚运会电竞比赛的项目，这是电竞作为官方奖牌项目的首次亮相，设英雄联盟、王者荣耀（亚运版）、和平精英（亚运版）、炉石传说、刀塔 2、梦三国 2、街霸 5 和 FIFA Online 4 等 8 个项目。