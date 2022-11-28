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国风恐怖游戏《镇邪》销量破 5 万，12 月份进行内容更新

2022/11/28 15:58:52 来源：IT之家 作者：梦泽 责编：梦泽
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IT之家 11 月 28 日消息，今日，国风恐怖游戏《镇邪》在 Steam 平台发布公告：《镇邪》的销量已突破 5 万套，在这个大作频出的时段，实属不易，再次感谢各位诸位道友的支持与信任。

预计的更新内容在此前的公告中已做阐述，这里也就不再赘言。碍于开发人员只有两位，所以更新速度着实有限，还望诸位平心静气，静候些时日，容我们开坛做法，烙饼填坑，尽力在预定时间内完成 BUG 不那么多的更新内容，感谢。

IT之家了解到，游戏介绍显示，《镇邪》由灵煦工作室开发，根据大量的民间故事改编，玩家将扮演道门弟子前往神秘村庄调查身世之谜，不想却无意中卷入一场巨大的阴谋。

在游戏中，玩家将扮演一名道士，不仅可以开坛画符，替人驱邪看病，还可以招鬼为已所用，或者抓鬼超度，更可以养尸炼尸，过足道士的瘾。

据介绍，游戏中拥有摸金寻宝、驱邪镇灵、开坛做法、画符炼尸、招魂、水鬼上岸、公鸡引魂、配冥婚等内容，让玩家在了解民间恐怖故事的同时，也能感受到不一样的感官视觉体验。

最低配置

  • 操作系统：Windows 10/8/7

  • 处理器：Intel Core 2 Duo 2GHz+ or better

  • 显卡：Intel HD Graphics 4000 or later

  • DirectX 版本：9.0

  • 存储空间：需要 2 GB 可用空间

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关键词：镇邪国产独立游戏

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