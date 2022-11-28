OPPO K10 Pro 5G 开启 ColorOS 13 安卓 13 公测升级招募

IT之家 11 月 28 日消息，OPPO K10 Pro 5G 现已开启 ColorOS 13.0 升级公测版本用户招募。

【招募详情】

招募机型：K10 Pro 5G

招募时间：2022/11/28 - 2022/11/29

IT之家提醒，新版本预计将在招募结束后 5 个工作日内分批进行审核，审核结果请以手机的尝鲜申请界面显示为准，版本将在审核完成后分批进行推送。

OPPO K10 Pro 发布于今年 4 月，搭载高通骁龙 888 处理器，采用了满血版 LPDDR5 内存 + UFS 3.1 闪存，搭载金刚石 VC 液冷散热系统；5000mAh 电池，支持 80W 快充，31 分钟充电 100%。

此外，OPPO K10 Pro 前置 16MP，后置 50MP（IMX766，OIS）+8MP 超广角 + 2MP 微距 三摄。其它方面，OPPO K10 Pro 搭载杜比立体声双扬声器、前后双感光、旗舰级 X 轴线性马达、增强版 Wi-Fi6、全智能 NFC。

【申请须知】

1、升级前请您务必提前备份个人重要数据，避免升级后不兼容或其他情况导致数据丢失。

2、当前有较多常用三方应用与 Android 13 不兼容，升级 Android 13 后可能会出现第三方应用无法正常使用的情况（如闪退、卡顿、黑屏、耗电等），建议您先在软件商店尝试将该应用更新至最新版本。

3、升级后两天内，系统后台会进行一系列适配优化动作，可能会导致手机出现发热、卡顿、耗电快的现象。建议您升级后灭屏充电 2 小时后重启手机，或正常使用一段时间后会自行恢复。

4、内测 log 版的测试周期为 4~6 个月不等，测试结束后会统一推送正式版，中途不会推送公测版。

【申请方式】

1、请确保您的手机版本已经升级到基础版本 A.08 或 A.09（版本号查看方法：设置 > 关于本机 > 版本信息 > 版本号）

2、请在手机上点击“设置 > 关于本机 > 顶部版本信息（“手机名称”上方） > 右上角设置按钮 > 尝鲜申请 > 升级公测 ”，然后按照提示进行申请。

3、提交申请后，请耐心等待！工作人员将在招募结束后，根据您的问卷填写情况进行资格审核，审核结果将以手机的尝鲜申请界面显示为准。