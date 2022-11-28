首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > Mac之家>Mac应用

任天堂 Switch 模拟器 Ryujinx 现已适配苹果 M 系列芯片 Mac

2022/11/28 16:36:20 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
评论：
感谢IT之家网友 lastyou 的线索投递！

IT之家 11 月 28 日消息，Ryujinx 是一个用 C# 编写的开源任天堂 Switch 模拟器，11 月 26 日，Ryujinx 官网博客宣布模拟器已适配苹果 M 系列芯片 Mac

（使用 Switch 模拟器并不代表是盗版，IT之家也不建议大家复制传播盗版游戏 ROM）

Ryujinx 官方表示，苹果 M 系列芯片 Mac 设备可以实现比大多数游戏 PC 更接近原生的仿真体验，主要归功于苹果 M 系列芯片与 Switch 共享了 ARM 协同功能。目前 Ryujinx 已支持 Windows、macOS、Linux 平台。

IT之家了解到，Ryujinx 支持 macOS 12“Monterey”和 macOS 13“Ventura”版本，并对苹果 M 系列芯片进行了专门的优化

  • ARM 虚拟机监控程序 - 允许执行本机 ARMv8 代码，无需转换。仿真游戏代码的开销成本几乎完全消除，充分利用了芯片的潜力。

  • ARM64 JIT - ARM 支持已添加到 CPU JIT 重编译器“ARMeilleure”中，适用于上述虚拟机管理程序不起作用的情况，JIT 性能比常规 x86 CPU 的潜力要大得多。

  • 对于无法使用虚拟机监控程序的罕见游戏，提供了使用 JIT 的手动选项。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Switch 模拟器Ryujnix

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用