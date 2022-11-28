任天堂 Switch 模拟器 Ryujinx 现已适配苹果 M 系列芯片 Mac

IT之家 11 月 28 日消息，Ryujinx 是一个用 C# 编写的开源任天堂 Switch 模拟器，11 月 26 日，Ryujinx 官网博客宣布模拟器已适配苹果 M 系列芯片 Mac。

（使用 Switch 模拟器并不代表是盗版，IT之家也不建议大家复制传播盗版游戏 ROM）

Ryujinx 官方表示，苹果 M 系列芯片 Mac 设备可以实现比大多数游戏 PC 更接近原生的仿真体验，主要归功于苹果 M 系列芯片与 Switch 共享了 ARM 协同功能。目前 Ryujinx 已支持 Windows、macOS、Linux 平台。

IT之家了解到，Ryujinx 支持 macOS 12“Monterey”和 macOS 13“Ventura”版本，并对苹果 M 系列芯片进行了专门的优化：