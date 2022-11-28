中国石化推出新的示范应用点：预留日供氢达 10 吨，2 辆氢能重卡首次在浙江宁波投入工业应用

IT之家 11 月 28 日消息，据中国石化发布，2 辆氢能重卡首次在浙江宁波投入工业应用，成为继加氢示范站、氢能客车后落地的又一氢能示范应用，中国石化围绕镇海炼化为应用主场，在华东地区打造的氢能产业链示范点进一步形成。该示范点建成后，设计预留日供氢能力达 10 吨，实现“制、输、储、加、用”氢能一体化工业场景应用。

该氢能产业链综合示范点打造集成本地制氢领域、氢能储运领域、氢燃料电池生产领域、加氢站领域以及氢能源车领域等于一体的氢能产业链综合示范点。目前，项目一期工程 —— 宁波市首座加氢站已经建成，有 2 辆氢能客车投用，一年来累计加注氢气 1998 千克。作为宁波市唯一一座持续运行的加氢示范站，在满负荷情况下每年可减少碳排放 1875 吨，相当于每年植树 10 万多棵。

此次投用的氢能重卡每辆总重量为 49 吨，可运载货物总重量为 30 吨，主要用于运输镇海炼化生产的各类化工产品。其采用以氢气为动力来源的氢燃料电池替代大马力柴油机，水是唯一排放物，真正实现零碳排、零污染。据测算，与柴油重卡相比，每辆氢能重卡每年至少可减少碳排放 120 吨，是真正的零排放清洁能源汽车。

“氢能多元化应用场景是加快推动产业化进程的关键一步，特别是华东本地氢能重卡、氢能叉车等工业应用。在载重和续航方面，氢燃料电池更适用于高载重的重卡。”IT之家获悉，一辆氢能重卡，只需半个多小时就可完成充装，充装完毕后续航 700 余公里，相比纯电动车更加高效。

镇海炼化是中国石化最大的炼化一体化企业，年产氢气能力约 40 万吨，利用自身优势拉动隔膜压缩机、氢燃料电池、加氢机、氢能车等 10 余家相关科研、生产、建设单位参与共建氢能源产业链。公司正加快推进加氢示范站二期项目建设，届时将打造成为浙江省最大的一体化加氢中心，进一步优化加氢充装工艺，改善氢能用户体验，丰富氢能源应用场景。