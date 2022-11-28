杭温高铁取得阶段性重大进展，跨甬台温铁路特大桥钢盖梁吊装施工顺利完成

IT之家 11 月 28 日消息，据中国铁路上海局集团有限公司消息，11 月 28 日 0 时 07 分，杭温高铁跨甬台温铁路特大桥钢盖梁吊装施工顺利完成，工程取得阶段性重大进展，打通了杭温高铁温州境内后续的架梁铺设通道。

据介绍，杭温高铁跨甬台温铁路特大桥地处温州市楠溪江东岸，跨越既有甬台温铁路和楠溪江，其中跨越既有甬台温铁路处采用 7 孔钢盖梁，每孔钢盖梁重约 270 吨，使用 1250 吨的吊机进行吊装作业，属于杭温高铁全线重难点工程之一，历时 7 个“天窗点”施工，组织难度大、技术要求严、安全风险高。

IT之家了解到，杭温高铁北起杭州市桐庐东站，向南经过金华市、台州市，到达温州市，引入改建后的温州南站，线路全长 260 公里，设计时速 350 公里，全线设桐庐东、浦江、义乌、横店、磐安、仙居、楠溪江、永嘉、温州南等 9 座车站，工程建设分为两期，一期为义乌至温州段、二期为杭州至义乌段。

▲ 图自中国铁路上海局集团有限公司

杭温高铁是长三角高速铁路网的重要组成部分，也是浙江省内实现杭州、金华-义乌和温州三大都市圈 1 小时到达的最快捷通道。该条铁路建成运营后，杭州、金华、台州、温州等地丰富的旅游资源将串联成线，沿线仙居、磐安、东阳、浦江等地将正式迈入高铁时代，对于完善区域路网布局，促进长三角城市群联动发展等具有重要意义。