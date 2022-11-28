2022 龙芯创业者支持计划获选企业名单公布，22 个 LoongArch 架构项目亮相

IT之家 11 月 28 日消息，今年 1 月，国产处理器龙头企业龙芯公布了创业者支持计划，向单个申报创业者支持计划的项目给予不超过 100 万元研发资金支持，并给予相关技术迁移培训、资源调配等。

2022 龙芯创业者支持计划于 2022 年 4 月开放申报，主动引导龙芯生态伙伴转向基于龙架构（LoongArch）的产品研发和推广，积极拓展开放市场龙芯生态，近 5 个月时间内共有近百家企业形成完整的研发项目规划并符合评审条件。

经专家组评审，共有 22 个项目获选，获选项目名单如下（排名不分先后，仅按拼音首字母排序）：

IT之家了解到，上述获选项目涵盖网络安全、电子政务、教育、金融、能源、交通、人工智能、存储等各领域。

面向这些基于龙芯软硬件平台的产品或解决方案开发项目，龙芯将按照企业自主申报、专家综合评审的原则，对通过评审的产品或解决方案开发项目给予资金支持。面向开放市场应用或关键行业基础设施应用的研发项目优先。龙芯将从资金支持、技术支持、优先适配、软硬件支持、产业对接、人才培养、企业服务以及产业投资，8 个方面为这些企业赋能。

具体展开来看，龙芯向单个申报创业者支持计划的项目给予不超过 100 万元研发资金支持、支持比例不超过项目总预算的 50%。同时为其优先提供龙芯技术体系及技术迁移培训、协调提供适配资源及迁移适配保障并给予龙芯体系云资源、龙芯操作系统、龙芯硬件平台产品等支持。