乌东德水电站枢纽工程经鉴定具备正常运行条件：电站总装机容量 1020 万千瓦

IT之家 11 月 28 日消息，据三峡建工宣布，乌东德枢纽工程竣工安全鉴定现场活动近期开展。专家组认为，乌东德水电站枢纽工程符合国家批准的建设规模，工程质量优良，各主要建筑物、机电及金属结构设备运行安全，工程实现设计规定的发电、防洪、航运等目标，枢纽工程具备正常运行条件。

竣工安全鉴定是枢纽工程专项验收的前置条件，也是确保工程安全稳定运行的重要措施。

乌东德水电站是国家“西电东送”的重大工程项目，于 2015 年 12 月 24 日全面开工，2021 年 6 月全部机组投产发电。目前，乌东德水电站持续安全稳定运行，全面发挥各项综合效益，枢纽工程竣工安全鉴定和质量监督工作均已完成，具备枢纽工程专项验收各项条件。

下一步，三峡建工乌东德工程建设部将积极组织参建各方高标准、高质量完成工程收尾工作，早日实现乌东德工程圆满收官。

IT之家获悉，乌东德水电站位于云南省禄劝县和四川省会东县交界的金沙江干流上，总装机容量 1020 万千瓦，全面投产发电后年均发电量将达 389.1 亿千瓦时，每年可节约标准煤 1220 万吨，减少二氧化碳排放 3050 万吨。是中国第四座、世界第七座跨入千万千瓦级行列的巨型水电站。