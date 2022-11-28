中国移动 OneOS 3.0 物联网实时操作系统发布，兼容超 1200 款芯片

IT 之家 11 月 28 日消息，据中移物联网官方消息，由中移物联网有限公司举办的“中国移动 OneOS 3.0LTS 物联网操作系统发布会暨生态合作论坛”今日在线上举行，OneOS 已服务于宝钢、海尔、大华等 350 多家客户，累计装机量突破 3000 万台。

▲ 图自中移物联网有限公司，下同

2019 年，中国移动 OneOS 正式立项研发；2020 年，推出极简内核 OneOS 1.0 版本；2021 年发布满足功能安全和信息安全要求的 OneOS 2.0 版本，期间通过了 IEC 61508、EAL 4 + 多项权威认证。本次发布的 OneOS 3.0 为长周期支持版本，经过广泛和深度测试，包含大量安全积累和稳定性改进。

据介绍，OneOS 3.0 采用可抢占式实时轻量级内核设计，并且通过了工信部中国软件评测中心的认证 —— 内核代码自主率 100%。在 2.0 实现高效任务管理和调度、任务同步和通信、支持多种内存分配算法的基础上，OneOS 3.0 内核功能进一步丰富。

首先，OneOS 3.0 支持对称多处理器平台，帮助高级应用提高运行效率；

第二，支持 CPU 亲和度模型，以提高任务执行效率；

第三，支持 MPU 隔离保护，实现内核态访问空间和用户态访问空间的隔离，关键数据区禁止篡改，代码段保护，提高系统的安全性可靠性；

第四，增加了可维可测功能，比如 IPC 跟踪、中断检测、任务轨迹跟踪、伙伴监控等，帮助开发人员检测系统状态、快速分析问题。

OneOS 内核安全和系统安全等经过中国网络安全审查技术与认证中心的评估，获得了国内物联网操作系统领域首张 IT 产品信息安全分级 EAL4 + 认证证书，填补了国内物联网实时操作系统安全技术标准的空白，进一步推动国内物联网操作系统行业迈上新台阶。

此外，OneOS 在 2021 年通过了 IEC 61508 SIL3 认证，是为数不多通过该认证的实时操作系统，标志着 OneOS 具备了进入生产制造、工业控制等行业的必备基础。

IT 之家了解到，在兼容性方面，OneOS 从 1.0 版本支持 100 多款芯片，到现在支持 ARM、RISC-V、C-SKY、LoongArch、MIPS、Xtensa 6 种指令架构，超过了 1200 款芯片。在接口标准化上，OneOS 支持 CMSIS、POSIX 和 C++ 3 类主流标准接口。灵活易用、安全可靠的特性，让 OneOS 可广泛应用于消费电子、智能安防、工业控制等领域。

倪光南院士在 OneOS 3.0 发布会致辞中说道：“以中移物联网为代表的大型央企，积极承担国家技术攻关任务，解决关键核心技术卡脖子问题，推出自主可控的端云一体物联网实时操作系统 OneOS 3.0，进一步加强了我国在物联网操作系统领域的技术积累，对保障国内物联网产业链安全做出了积极贡献。”