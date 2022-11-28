IT 之家 11 月 28 日消息，GOG 平台喜加一，免费领葡萄酒庄经营游戏《Terroir》，活动今晚截止。这款游戏发售于 2017 年，支持简体中文，售价 32 元，Steam 平台评价为多半好评。

游戏介绍：

Terroir 是一款葡萄酒庄经营管理游戏，拥有极简而优雅的图形艺术设计风格。在游戏中，你将成为一位酒庄主人，种植多元葡萄品种、创造不同的葡萄酒，并不断扩展你的庄园和产业。天气变幻无常，突发事件接踵而来，面临无数挑战，你有信心让酒庄获得成功吗？

部分游戏特点及机制：

可选不同的葡萄品种进行种植，但每个品种有各自的挑战。

基于波尔多葡萄酒地区的气候，创造动态天气系统。

在游戏中，每 70 个游戏年为一次完整游戏。

游戏中酿造葡萄酒需要四个酿酒过程：压碎，压榨，发酵和陈化。每一种葡萄都需要悉心制作，以达到最优效果。因此你必须学习并了解每一种葡萄。

从一块土地开始，最终将你的庄园扩大到 33 块。你可使用 6 种不同区域选择，如森林、湖泊等，它们将对周围区域造成不同影响，因此需谨慎选择。

快来了: 机会和命运：这是系统随机生成的任务。玩家可在“机会”和“命运”中选择并完成：“机会”为一个随机事件，可能获得巨大收益，也可能是一次冒险；而“命运”则是一次任务，完成可获得奖励，失败将受到惩罚。

色彩明艳的极简设计