贵州：加快实现电动汽车充换电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”

IT之家 11 月 28 日消息，据贵州省发展和改革委员会网站，贵州省发展改革委等六部门现已印发《贵州省促进绿色消费实施方案》（以下简称《方案》）。

IT之家了解到，《方案》提出，大力发展绿色交通消费，包括大力推广应用新能源汽车、加强新能源汽车使用保障、加大新能源汽车促销力度、深入开展公交都市创建、开展行人友好型城市建设等方面内容。

大力推广应用新能源汽车，积极落实国家对新能源汽车的财税支持政策，推动公共领域车辆电动化，提高城市公交、出租（含网约车）、环卫、城市物流配送、邮政快递、民航机场等新能源汽车应用占比。促进新能源汽车消费，以甲醇汽车和纯电汽车为重点，加大甲醇加注站、充电桩的建设力度，加快构建形成方便用车、养车的市场环境。到 2025 年，新增城市公交车新能源清洁能源车辆占比达 100%，城市公共交通占机动化出行分担率力争超过 40%。

加强新能源汽车使用保障，推广新能源汽车充电站、充电桩等基础设施覆盖，打造全省统一的智能充电服务平台，推进“互联网 +”充电设施建设和应用，加快实现电动汽车充换电站“县县全覆盖”，充电桩“乡乡全覆盖”。到 2025 年，建成普通公路服务区充电网络。积极推动新能源汽车换电模式应用试点工作，有序开展燃料电池汽车示范应用。推进加氢站、交换电站等配套基础设施建设，加大储氢、运氢、加氢技术研发力度，推动“新能源 + 储能”深度融合。支持“融资租赁”“车电分离”“电池银行”等新模式新业态发展。

加大新能源汽车促销力度，合理引导消费者低碳乘车、用车，深入开展新能源汽车下乡和以旧换新活动。推动健全农村运维服务体系。

深入开展公交都市创建，加大公共交通线网覆盖，支持贵阳加快轨道交通网建设，推广贵州“公交云卡”使用，构建公交优先、高效衔接、便捷舒适的城市绿色低碳出行体系。

开展行人友好型城市建设，在城市道路新建、改扩建等过程中，加强行人步道和自行车专用道等城市慢行系统建设，打造安全、畅通、舒适、宜人的绿色出行系统。推动城际铁路、城际公路客运公交化发展，规范共享单车（电动车）发展，减少私人小汽车出行比例。到 2025 年，全省城区常住人口 100 万人以上城市绿色出行比例达到 70% 以上。