合众思壮发布集思宝 A8 Pro 等三款北斗手持新品：采用紫光展锐虎贲芯片

IT之家 11 月 28 日消息，合众思壮近期发布了三款集思宝北斗手持终端 ——5.7 英寸的 A8 Pro、8 英寸的 UG909 高精度版和 UG909 标准版。三款新品均采用紫光展锐虎贲移动智能平台，具有“信号强、内存大、运行快”等特点。

本次发布的集思宝三款新品，全系标配紫光展锐虎贲移动智能平台，在北斗智能终端产品中首创。该平台具备自主安全可控的技术能力，拥有自主可控的 CPU 核技术、安全技术和供应链体系。还在业内首次集成 VDSP 芯片（视觉信息处理器），更好满足高要求边缘视觉和 AI 处理需求，VDSP 不仅能针对图像和 AI 处理任务加速运算，为性能加速，同时会显著降低产品的功耗。

与上一代相比，三款新品在图形处理方面处理速度提升 200%，功耗降低 66%，内存性能提升 50%，可以更好满足 GIS 用户在各项作业中对长续航、大内存、高速度、易携带等多方面需求。

IT之家获悉，三款新品全部支持 2.4G+5G 双频 WiFi，覆盖国内三大运行商的 LTE 网络通信，网络更快，效率更高。新品均采用安卓 10.0 版本，保护用户隐私权限，保障数据安全可靠，App 运行速度和运行效率得到大幅提升。同时，新品支持系统固件和应用软件的 FOTA 在线升级，可获取最新的应用软件更新。

集思宝 A8 Pro

A8 Pro 是上一代集思宝 A8 产品升级版，在 A8“三星三频、SBAS 解算、高配系统内存”等基础上支持高性能、大内存、小巧便携等特性。集思宝 A8 已广泛应用于林间作业、水文监测、环保监测、农业普查、烟田数据采集等领域。

集思宝 A8 Pro 采用 Ublox 第九代 GNSS 专业定位模组，大幅提高收星能力、抗干扰能力和射频干扰抑制，可同时接收五系统卫星信号，复杂环境下的定位能力和定位精度更佳。A8 Pro 具备干扰检测和反电子欺诈技术，可对抗复杂电子环境应用，并集成 LNA（表面声波）和 SAW（滤波器和低噪音放大器），在射频干扰下也能保障正常工作。

除了定位能力升级，A8 Pro 在导入栅格影像、导入矢量数据、地图交互操作时运行速度也整体提升 30% 以上。相较于上一代产品，A8 Pro 存储量提升 100%，机身重量降至 290 克，减轻 35%。A8 Pro 采用的 5.7 英寸屏幕兼顾显示和握感之间的均衡，采用前置大分贝扬声器、自定义按键、NFC 通信能功能。

集思宝 A8 Pro 市场价格为 6280 元，低于上一代产品 A8 的市场价 6980 元。

集思宝 UG909 高精度版

集思宝 UG909 高精度版可同时接收多系统双频 GNSS 信号，在遮挡环境下具备强大的抗干扰能力，单点定位精度小于 2 米，接入差分平面定位精度 5 厘米，真正实现手持 RTK 级厘米级定位精度。

集思宝 UG909 高精度版内置双频 GNSS 天线，进行高精度作业时无需额外配置外接天线。

UG909 高精度版采用 8 英寸高亮阳光屏，保证用户在强光环境下依然可以实现良好的视觉效果，地图细节显示更清晰。屏幕支持超灵敏触控及湿手触控模式，适用于野外环境下的触控操作。

UG909 高精度版采用第五代影像引擎 Vivimagic 解决方案，全新 3 核 ISP，配置前后双摄，可实现在精准位置信息采集的同时，记录高清多媒体影像信息。可加载矢量、栅格地图，并支持与在线地图叠加显示。

集思宝 UG909 高精度版市场价为 9880 元，低于上一代产品 UG908 高精度版的 12800 元。

集思宝 UG909 标准版 + MG30

本场发布的第三款产品 UG909 标准版，除了在定位系统上采用“5 星 5 频”，目标服务于米级定位精度需求的 GIS 市场外，其他配置与 UG909 高精度版基本相同。

UG909 标准版市场价为 7880 元，本场发布会也给出了以 UG909 标准版实现厘米级采集作业的解决方案，即 UG909 标准版 + MG30 北斗高精度数据采集器组合作业，也能实现厘米级作业精度。

本次发布的三款新品很快会正式面世，现在接受预定，预定时间截止到 12 月 31 日。