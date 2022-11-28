拼多多第三季度营收 355.0 亿元，同比增长 65.1%

IT之家 11 月 28 日消息，拼多多今日晚间公布了 2022 年第三季度未经审计的财务业绩，第三季度营收 355.0 亿元人民币，预估 309 亿元人民币，同比增长 65.1%，高于市场预估。

第三季度非 GAAP2 营业利润为人民币 123.015 亿元（17.293 亿美元） )，2021 年同期为人民币 32.607 亿元。

第三季度归属于普通股股东的净利润为人民币 105.886 亿元（14.885 亿美元），2021 年同期为人民币 16.400 亿元。

第三季度归属于普通股股东的非美国通用会计准则净利润为 124.472 亿元人民币（17.498 亿美元），2021 年同期为人民币 31.502 亿元。

消息发布后，拼多多美股盘前大涨超 10%。

IT之家了解到，财报显示，第三季度，拼多多继续加大技术创新投入。在美国通用会计准则下，本季度研发费用同比增长 11.4%，达 27.0 亿元。

拼多多表示，营收同比增长 65.1% 主要是由于在线营销服务和交易服务的收入增加，但被商品销售收入的减少所抵消。

在线营销服务及其他收入为人民币 284.256 亿元（约合 39.96 亿美元），较 2021 年同期的人民币 179.465 亿元增长 58%。

交易服务收入为人民币 70.223 亿元（9.872 亿美元），较 2021 年同期的人民币 34.771 亿元增长 102%。

商品销售收入为人民币 5640 万元（790 万美元），较 2021 年同期的人民币 8210 万元下降 31%。

总收入成本为人民币 74.141 亿元（约合 10.423 亿美元），较 2021 年同期的人民币 65.586 亿元增长 13%。增长主要来自履行费用和付款处理费的增加。

总运营费用为人民币 176.536 亿元（约合 24.817 亿美元），较 2021 年同期的人民币 128.078 亿元增长 38%。

销售和营销费用为人民币 140.488 亿元（约合 19.75 亿美元），较 2021 年同期的人民币 100.506 亿元增长 40%，主要由于促销和广告活动支出增加。

一般及行政开支为人民币 9.066 亿元（约合 1.274 亿美元），较 2021 年同期的人民币 3.348 亿元增长 171%，主要由于员工相关费用增加。

研发费用为人民币 26.982 亿元（约合 3.793 亿美元），较 2021 年同期的人民币 24.224 亿元增长 11%。这一增长主要是由于员工人数的增加和招聘更有经验的研发人员。

拼多多财务副总裁刘珺表示，本季度账面利润临时增加，部分项目的投入有所延迟，不能完整反映公司的实际生产经营情况。我们将进一步加大投入，助力科技创新与供给侧升级，用技术创造长期价值。

拼多多董事长兼首席执行官陈磊表示，“我们将继续扎根实业，加大研发投入，进一步助力农村实体发展、供应链提效，创造更多价值。”