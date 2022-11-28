三星欧洲 Galaxy S10 Lite 开始推送安卓 13 / One UI 5.0 正式版

IT之家 11 月 28 日消息，三星在本周开始发力。随着该公司继续将安卓 13 的可用性扩大到更多设备，三星 Galaxy S10 Lite 刚刚加入到升级 One UI 5.0 正式版的名单中。而且，它将是唯一接受安卓 13 系统更新的 Galaxy S10 系列机型。

三星 One UI 5.0 更新现在可用于欧洲西班牙 Galaxy S10 Lite 用户，但预计不久后更多国家和地区将开放推送。

Galaxy S10 Lite（SM-G770F）的安卓 13 / One UI 5.0 更新固件版本号为 G770FXXU6HVK5。该软件包还包括 2022 年 11 月的安全补丁，尽管后者自本月初就已经可用于 Galaxy S10 Lite。

IT之家获悉，通过 One UI 5.0 更新，三星 Galaxy S10 Lite 将获得略微重新设计的用户界面、更丰富的锁屏定制选项、设置应用程序的一些合理变化，以及理论上更好的 UI 性能。Galaxy S10 Lite 也可通过实验室中新的多窗口手势获得更好的多任务处理，但不会从获得三星 DeX 新功能，因为 S10 Lite 不支持桌面环境。

欧洲的 Galaxy S10 Lite 用户可通过打开设置应用程序，导航到“软件更新”，并点击“下载和安装”来下载 One UI 5.0 更新。

遗憾的是，对于 Galaxy S10 系列的其他机型来说，S10 Lite 机型仍将是唯一能享受 One UI 5.0 的机型。三星 Galaxy S10 Lite 几乎是在旗舰三星 S10 系列机型之后整整一年才发布，并且预装了安卓 10 而不是安卓 9。这使得 Galaxy S10 Lite 有资格升级到安卓 13，而 S10 系列的其他机型将坚持使用安卓 12。这也是三星为 Galaxy S10 Lite 准备的最后一次重大固件更新。

几天前，三星 Galaxy Z Flip 和 Galaxy Z Flip 5G 国际版收到安卓 13 的更新，现在，这两款手机在美国地区也得到了更新。Sprint 和 T-Mobile 版在这些更新中捆绑了 2022 年 11 月安全补丁，三星 Galaxy Z Flip 和 Galaxy Z Flip 5G 固件版本分别为 F700USQU5HVK5 和 F707USQU3GVK3。