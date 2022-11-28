阿里健康发布中期业绩公告：收入 115 亿元同比增长 22.9%，利润 1.6 亿元

11 月 28 日晚间消息，阿里健康发布截至 2022 年 9 月 30 日止六个月中期业绩公告。报告期内，阿里健康收入达人民币 115 亿元，同比增长 22.9%；毛利 23 亿元。

值得注意的是，阿里健康在报告期内实现正面盈利，利润达 1.6 亿元，经调整后利润净额达 3.5 亿元。正面盈利的取得是基于医药自营业务用户规模持续增长，精细化运营所带来的议价、定价能力提升和经营效率优化，以及平台规模经济推动的效率提升等原因。

公告显示，阿里健康医药自营业务半年度收入首次突破 100 亿元，达 100.8 亿元，同比增长 24.2%。截至 2022 年 9 月 30 日，线上自营店的年度活跃消费者超过 1.2 亿，较去年同期增加超过 3000 万人。

在处方药领域，报告期内，处方药业务收入增长 46.2%。

截至 2022 年 9 月 30 日，天猫医药平台已服务于逾 2.7 万个商家，较 2021 年 9 月 30 日增加 2000 个；向用户提供商品超过 4800 万个 SKUs，同比快速增加 800 万个。在刚刚过去的天猫双 11，天猫医药平台收入同比增速较上半财年显著提升。

截至 2022 年 9 月 30 日，与阿里健康签约提供在线健康咨询服务的执业医师、执业药师和营养师合计近 18 万人，较去年同期增加 4 万余人。

在中医药服务方面，小鹿中医已累计服务近 1100 万患者。此外，通过与数千家疫苗接种机构开展合作，阿里健康已为用户提供了数百万人次的疫苗预约服务。报告期内，医疗健康及数字化服务业务收入达 4.2 亿元，同比增长 74.9%。