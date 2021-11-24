阿里健康 4-9 月营收 93.6 亿元增长 31%，净亏损 2.3 亿元

11 月 24 日晚间消息，阿里健康发布 2022 财年中期业绩公告：截至 2021 年 9 月 30 日止六个月，阿里健康收入 93.6 亿元人民币，同比增长 30.7%；毛利 18.7 亿元，净亏损 2.3 亿元。

报告期内，阿里健康医药电商业务收入达 91.3 亿元，同比增长 31.1%。以阿里健康品牌运营的自营药房中，药品收入占比达 64%，处方药业务收入增长 127.3%。自营业务慢病用户人数达 500 万，同比增长 170%，人均用药时长和用户复购率持续提升。截至 2021 年 9 月 30 日，线上自营店的年度活跃消费者达 9000 万。

依托十二地十四仓的配送网络和智能化的物流策略，阿里健康已实现 110 座核心城市药品次日达，次日达配送时效由上财年末的 50.1% 提升至 60%。

截至报告期末，阿里健康医药电商平台向消费者提供超过 4000 万个 SKUs，较半年前快速增加 700 万个；服务商家逾 2.5 万个，较半年前增加 3000 个。

财报显示，与阿里健康签约提供在线健康咨询服务的执业医师、执业药师和营养师合计近 14 万人，日均在线问诊服务量已超过 25 万次。